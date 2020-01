Las dos armas de fuego que, tiempo atrás, fueron encontradas por un vecino de nuestra ciudad capital (y que luego se supo habían sido robadas de una vivienda) fueron trasladadas desde una dependencia policial a las instalaciones del Juzgado que instruyó la causa.

Tal como lo informó este medio, a fines de diciembre un hombre llegó al departamento que alquila en la calle España y vio allí a tres personas, aparentemente menores de edad, que tenían escondido algo bajo una manta.

Cuando el hombre les preguntó qué escondían allí, los pequeños escaparon del lugar dejando caer el objeto. Cuando el vecino revisó lo que había bajo la manta, se encontró con dos carabinas calibre 32.

Ante esta novedad, llamó a la Policía y el personal de la Seccional Primera puso a resguardo las armas en la dependencia ubicada en la avenida Kirchner. No fue hasta el día siguiente que otro vecino llegó a la casa de su hermano, que estaba cuidando ya que el mismo se encontraba de viaje, y vio que la casa había sido siniestrada.

En una rápida inspección, el hombre se percató del faltante de las carabinas, que eran colección de su padre, y decidió radicar la denuncia en la Seccional Primera.

Si bien el damnificado reconoció las carabinas de su padre, la Justicia no se las entregó porque no poseía ningún papel para poder portarlas ni nada que acreditase su pertenencia, indicaron fuentes policiales en aquel momento.

Ayer, La Opinión Austral pudo conocer que, por orden del Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la causa, se dispuso que las carabinas fueran llevadas desde la dependencia policial en la que descansaban hasta las instalaciones del magistrado que se encuentran en la calle Fagnano al 500 de nuestra ciudad.

Al igual que se esperaba en la Seccional Primera, la Justicia aguarda por la llegada del propietario tras sus vacaciones, para que finalmente pueda retirar las armas de colección.

Cabe recordar que al momento de encontrar las carabinas, estas no estaban cargadas y no contaban con las correderas, por lo que no estaban activas.