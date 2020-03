De manera sorpresiva, al igual que con la Tasa Vial, el Municipio capitalino dio marcha atrás a sus aspiraciones de mejorar su recaudación. Se relajó la tensión regional y Tierra del Fuego celebró la iniciativa. Allí ingresan 30 mil camiones por año. Federación Económica advierte que pelearán por la venta ambulante.

La Municipalidad de Río Gallegos ve por segunda oportunidad frustrado su intento de incrementar su recaudación para mejorar los espacios públicos de la ciudad, que ha retrocedido en todos sus aspectos. Este sábado, el intendente, Pablo Grasso, sufrió su segunda derrota política en menos de tres meses de gestión. De manera sorpresiva, dio marcha atrás con la implementación del inciso C del Artículo º75 de la Ordenanza 2419: “Tasa por Servicios Varios- Comercialización de Mercadería por Transporte”. Establece que “cada vez que un tractor camión haga uso y ocupación transitoria de las calles, rutas y espacios públicos dentro del ejido municipal” deberá tributar el valor de 10 mil módulos.

Según corroboró La Opinión Austral, la suspensión no alcanza a los transportistas con destino final a Chile y Tierra del Fuego, pero quienes finalicen su trayecto en esta ciudad deberán cumplir con lo que manda la Ordenanza 2419, es decir, que el control de cargas será tributado. Asimismo, es necesario aclarar que quienes no declaren el destino final de la mercadería pagarán los valores establecidos. Así se busca desalentar la venta ambulante.

El secretario de Hacienda, Diego Robles, ratificó a La Opinión Austral que decidieron poner “en efecto suspensivo la aplicación de la cláusula C, si bien no nos notificaron nada desde la Justicia”. “Vamos a seguir convocando mesas de diálogo para ponernos de acuerdo”, agregó.

Un sábado, pero el cuatro de enero último, Grasso sufría el primer revés político en su administración. Esa jornada comunicó mediante sus redes sociales que dejaba sin efecto la Tasa Vial, que especulaba el cobro de un 2% por cada litro de combustible expendido en la ciudad. Ese día, Máximo Kirchner se reunía con Grasso y el jefe comunal retrocedió. En ambas decisiones, el descontento fue en escalada y terminó con presentaciones de Medidas Cautelares en los estrados judiciales.

En tanto, Robles y la secretaria de Desarrollo Comunitario, Alejandra Vázquez, ratificaron lo que anticipó LOA acerca de que hoy se dará inicio al cobro de la tasa por introducción de mercadería, pero, a nuestra ciudad.

Cámara Baja

El anuncio relajó la tensión que se generó en los últimos días en la región austral de Argentina y Chile. Mabel Caparrós, diputada nacional de Tierra del Fuego, precisó a este matutino que es comprensible la realidad de los municipios, “pero no se deben tomar decisiones para recaudar, perjudicando a los pueblos hermanos”. Recordó que el libre tránsito de cargas está garantizado por la Constitución Nacional y, en caso de crearse alguno, es ámbito del Congreso de la Nación. Aseguró que, de sostenerse el canon –por ahora en suspenso-, encarecerá los costos de los productos en la isla, sin dejar de lado que padecen la desocupación más alta del país. “Agradecemos al intendente Pablo Grasso y colaboraremos para buscar alternativas de recaudación que no nos perjudique”, recapituló la diputada nacional. Recomendó al municipio santacruceño tener las balanzas en condiciones y cobrar multa por sobrepeso.

Río Grande

Marilina Henninger, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Río Grande, aseguró a LOA que la marcha atrás generó “un alivio entre los fueguinos”.“La medida es inconstitucional”, añadió. Al igual que su provinciana, agradeció a Grasso su última decisión, sin dejar de mencionar que “hasta algunas horas estaba con una postura intransigente”. “Más del 99% de los suministros que ingresan a la isla lo hacen por tierra, y esperamos que la suspensión sea definitiva. Que se elimine”, deslizó más adelante. En otro orden, indicó que el canon generaría un conflicto con Chile: “De suceder una instancia de ésa naturaleza sería negativo para nosotros, pues dependemos de ellos para cruzar a Tierra del Fuego. Tenemos un gran diálogo y una excelente relación, pero se verían agraviados por esta tasa y no se descartaba un conflicto limítrofe”. Asimismo, Henninger aseguró que aproximadamente unos 30 mil camiones ingresan a Tierra del Fuego en un año.

FESC

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, celebró la marcha atrás de la medida impositiva local: “Queremos llegar a un acuerdo y sacarnos esta piedra del zapato”. “El municipio debe haber analizado los argumentos que expusimos, es imposible cobrar la tasa”, expresó. Observó que la mejor forma de tomar las decisiones es mediante una mesa de trabajo y que cada sector aporte lo suyo, apostando así al bien común.

En cuanto a lo indicado por la concejala Paola Costa, el presidente de la FESC señaló que no la conoce: “Desconozco el origen de sus expresiones, trabajo por mis afiliados a quienes represento y no tengo nada que ver con el transporte”, expresó, “lo hago por el pueblo, habíamos alertado que el precio se traslada al costo de vida y di una alerta de lo que puede suceder”. La concejala dijo que Polke busca defender los intereses empresariales de un alto funcionario provincial. “El objetivo del país es bajar la inflación y no puede haber un incremento desde el costado impositivo”, concluyó.