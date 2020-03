¿Por qué los pasajeros deben abonar el “derecho de uso de la terminal”?. ¿Qué hará la Municipalidad con lo recaudado a través de ese canon?. Los empresarios de transporte de pasajeros de larga distancia aseguran que lo que se ajustó es la modalidad de pago de una tasa que siempre se cobró.

Luego del anuncio del Municipio de Río Gallegos sobre el canon de $ 40 que se cobra a los pasajeros en la terminal de ómnibus desde el 1 de marzo, creció la polémica en la ciudad. La Opinión Austral consultó al empresario de una línea de colectivos de larga distancia para conocer su opinión al respecto.

Tras las repercusiones que se generaron en la capital provincial, Santiago Gómez, empresario de Taqsa Marga, explicó a LOA que en realidad el canon siempre se habría cobrado, sólo que antes estaba incluido en el pasaje.

Talón del canon que se abona en las boleterías riogalleguenses. Foto: (José Silva).

“La tasa por el uso de la terminal ya estaba, la diferencia ahora es la manera de cobrarlo, antes se incluía dentro del boleto y la empresa tenía que dárselo al Municipio”, comenzó aclarando Santiago, “era desordenado, nosotros estábamos cobrando una tasa municipal y las empresas no somos agentes de retención municipal para retener ese importe y después pagárselo” al Municipio.

Otro tema importante que destacó es la facturación, ya que “estábamos facturando en el ticket una tasa municipal, teníamos problemas con las tarjetas de crédito, terminaba siendo un lío y uno estaba registrando algo que no correspondía”.

En este sentido, aseguró “esto es algo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo y esta gestión lo ha llevado a cabo, nosotros estamos de acuerdo, este sistema es más ordenado y se blanquea mejor, de esta manera no tenemos que estar descontando y rindiendo la plata a la Municipalidad”.

Por eso, subrayó que “la diferencia es que ese pago hoy es más visible porque se hace con un ticket aparte, y comparado con la tasa que se paga por tomar un avión, este número es bajo y el aumento, mínimo. Lo que se ajustó, principalmente, es la modalidad de pago que ahora se abona al Municipio”.

Al ser consultado sobre si bajarían entonces los costos de los boletos, el empresario dijo que no, “pero tampoco los pasajes se han subido, si bien hubo aumentos, tratamos de mantener los mismos precios desde diciembre, porque sabemos que los costos suben, pero buscamos que la gente use más el colectivo, preferimos eso a poner tarifas que la gente no puede pagar”.

Por otra parte, Santiago explicó que desde la Municipalidad aseguraron que lo recaudado se usará para mejorar las condiciones y servicios de la terminal de ómnibus, “que es la cara visible de la ciudad”.

“Como empresa, entendemos que está muy abandonada, necesitamos que la terminal esté en condiciones y ordenada, los baños están feos, no tiene las instalaciones que debería tener, por ejemplo la confitería, hay un montón de cosas que hay que recuperar, está en condiciones pésimas”, lamentó.

Con respecto a este punto, contó que Taqsa Marga tenía la concesión de la confitería “con el fin de generar un servicio para el usuario, pero cuando se terminó la concesión, nos la sacaron y la dejaron tirada y abandonada”.

Esto se debe a que “por una ordenanza la terminal está intervenida por el Municipio, en realidad para funcionar correspondería que tenga un órgano administrativo formado por las empresas que deberían manejarla, pero esto funciona así desde hace muchos años y por eso el abandono”.

Pero a diferencia del gobierno anterior, “esta gestión nos llamó a todas las empresas, porque me he cruzado con otros colegas en la Municipalidad, y estamos trabajando en lo que hay que mejorar para hacerlo todos juntos, por eso entendemos que de esta manera se está ordenando de a poco”.