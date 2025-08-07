Claudio Vidal se reunió con pueblos originarios de Las Heras por proyecto minero de uranio El encuentro tuvo lugar este jueves en Casa de Gobierno. Las autoridades explicaron a las comunidades de pueblos originarios sobre el proyecto Sofía para exploración y futura extracción de uranio en la provincia.

Este jueves a las 16 horas, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó una reunión clave en Casa de Gobierno con representantes de pueblos originarios de la localidad de Las Heras. El motivo central del encuentro fue abordar el avance del proyecto Sofia, para exploración y futura extracción de uranio en la región.

El mandatario provincial estuvo acompañado por funcionarios del gabinete y autoridades vinculadas al área de minería y medio ambiente que despejaron dudas acerca del proyecto.

¿Qué es el Proyecto Sofía?

El Proyecto Sofia se localiza en el centro – norte de la provincia de Santa Cruz, en la cuenca del Golfo de San Jorge. Según la clasificación de depósitos de uranio UDEPO del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Sofia corresponde al modelo geológico superficial. En el mundo se han reportado 124 depósitos de este tipo, los que en general son de tamaño mediano, inferiores a 10.000 toneladas de uranio (tU) y con leyes que se encuentran en el rango de 600 – 800 ppm U. Sofia puede definirse como un depósito joven (Terciario-Reciente), cuyas concentraciones de uranio se encuentran cerca de la superficie alojadas en sedimentos y suelos. Los niveles mineralizados, que consisten principalmente en sulfatos y carbonatos con carnotita tienen entre 30 y 50 centímetros de espesor y se presentan a profundidades entre 20 centímetros y 3 metros. El proyecto tiene recursos potenciales estimados del orden de 5.700 tU y 14.500 tV, para tenores medios de 100 ppm U y 300 ppm V. Los tonelajes mencionados permitirían llevar a cabo una producción sustentable de 200-300 tU/año, que sería suficiente para cubrir las necesidades del suministro nuclear previsibles para el corto y mediano plazo de la Argentina.