La jornada, que se extendió durante horas, dejó como saldo intervenciones por tenencia de estupefacientes, un detenido con pedido judicial y el secuestro de vehículos por alcoholemia positiva. La medida se inscribe en un contexto donde la circulación de personas y cargas en la zona petrolera exige controles permanentes para prevenir delitos y reforzar la seguridad comunitaria.

El procedimiento tuvo lugar este viernes, coordinado por la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, a través de la Dirección General de Investigaciones. En el terreno actuaron equipos de la División Narcocriminalidad Zona Norte, Gendarmería, la DDI de Las Heras, la Sección Canes y Transporte, conformando un dispositivo conjunto orientado a tareas preventivas y de control.

Durante la jornada se identificaron 876 vehículos, incluyendo rodados particulares, transportes de empresas petroleras, camiones de carga y colectivos. Además, se controló la documentación y antecedentes de 2.043 personas en tránsito por el sector.

Los resultados del despliegue marcaron tres intervenciones por tenencia de drogas, todos ellos derivados a las instancias judiciales correspondientes. También se secuestraron cuatro vehículos cuyos conductores registraron alcoholemia positiva, una irregularidad que continúa siendo una preocupación recurrente en las rutas del norte provincial.

A su vez, el operativo permitió identificar a un hombre que mantenía una cautelar de detención, quedando inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales. En paralelo, personal de Transporte Provincial labró actas relacionadas con la habilitación de unidades que circulaban en infracción normativa