Un robo fue perpetrado en la estancia “Santa Rosa”, que se encuentra ubicada a 14 kilómetros de la localidad de Las Heras por la ruta provincial N° 43. El hecho fue descubierto por un hombre que fue identificado como J.C.O., cuidador temporal de la propiedad, quien alertó a L.N, propietaria del lugar. M.P, el peón original, se encuentra hospitalizado tras sufrir un ACV hace aproximadamente una semana.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, la ciudadana se presentó espontáneamente en las instalaciones de la Comisaría Segunda para denunciar el hecho. Según el reporte policial, el cuidador constató que los delincuentes forzaron la cerradura de la puerta principal de la vivienda y generaron desorden en el interior. Al ingresar, la mujer de 39 años notó signos de forzamiento en la puerta del dormitorio principal.

Allí, constató la falta de tres armas de fuego que se encontraban en la parte superior de un mueble de madera lindante a la puerta: una pistola Bersa 22mm, una pistola Mauser C96 y un rifle 22mm (modelo desconocido). Asimismo, notó la ausencia de flechas de piedra que adornaban un cuadro ubicado a un lado de la cama. Personal policial se encuentra trabajando en el hecho y en busca de los presuntos ladrones.

Asimismo, en la cocina, la familiar del damnificado constató que los delincuentes sustrajeron varias herramientas de un mueble: como una amoladora, una motosierra color bordo y un taladro (marca desconocida); además de dos binoculares (marca desconocida). Finalmente, en la cocina-comedor, notó la falta de un televisor de 32 pulgadas (marca desconocida) color negro y una pava eléctrica (marca desconocida) color negra.

Todos los elementos sustraídos pertenecen a su estancia, según declaró la mujer ante las autoridades. También dijo que el peón que se desempeña en la estancia desde hace 41 años fue internado recientemente a su estado de salud, por lo que puso a otro hombre para reemplazarlo. Las autoridades de la Comisaría Segunda de Las Heras se encuentran investigando el hecho. Hasta el momento no hay sospechosos identificados. El Juzgado de Instrucción N° 1 local tomó conocimiento del caso.