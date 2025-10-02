Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dueño del local comercial “ZAC ZAC” ubicado en la calle 13 de Diciembre de Las Heras denunció haber sido amenazado por un exempleado tras despedirlo. Según relató, el incidente ocurrió alrededor de las 22:15 horas del día anterior, cuando informó a A.F.N. sobre su despido.

El comerciante explicó que la decisión de despedirlo se debió a que observó a través de las cámaras que sustraía alimentos y mantenía una conducta inapropiada con el resto del personal. Al ser informado de su despido, se tornó agresivo y, según la denuncia, intentó golpear al dueño con golpes de puño.

Cuando el exempleado se retiraba del local, persiguió al denunciante y lo amenazó de muerte, diciéndole textualmente: “cuida tu espalda que donde te vea te voy a matar” y “te voy a matar“. Además, le advirtió que iba a romper su vehículo.

El comerciante radicó la denuncia y expresó su deseo de instar la acción penal por las amenazas recibidas. El Juzgado de Instrucción N° 1 tomó conocimiento del caso.