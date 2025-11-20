Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia de Analía Susana Bande está grabada en las aulas y en la memoria educativa de Las Heras. Docente de alma, profundamente comprometida con la formación de los jóvenes, llegó a la localidad en mayo de 1983, recién recibida de la Universidad Nacional de Rosario, movida por una convicción firme: enseñar donde más se necesitara.

Su hija Ana lo recordó en diálogo con La Opinión Austral: “Mi mamá se recibió de licenciada y profesorado universitario en Letras. Siempre decía que su sueño era ayudar a la educación. Escribió a varias provincias y cuando le dieron la oportunidad en Las Heras, vino apenas recibida.”

Cuñados, sobrinas y su hija Ana Laura escuchan la lectura del reconocimiento a la profesora Analía Bande.

Los primeros días en el sur: sacrificio, frío y una voluntad inquebrantable

Cuando llegó a Las Heras, Analía no contaba con vivienda y pasó sus primeras noches en un antiguo garaje junto a la entonces Escuela Secundaria N.º 3 José Manuel Estrada. El espacio estaba deteriorado, pero no fue un obstáculo para quien llevaba la vocación como estandarte.

Pocos días después, y tras gestiones impulsadas junto a una amiga, pudo acceder a una vivienda del IDUV destinada al área educativa.

Preparaba sus primeras clases sobre la mesada de la cocina, sentada en una silla reparada por ella misma. Su primera biblioteca la armó con cajones de manzana forrados en papel araña verde. Ese rincón improvisado fue símbolo de sus inicios marcados por la entrega y la convicción.

Fe, comunidad y servicio

Además de su labor como docente, Analía integró la Acción Católica y el coro juvenil de la parroquia local. También realizó cursos en el Arzobispado de Río Gallegos, donde representó a la comunidad lasherense.“Para mi mamá, la educación y la fe iban unidas. Enseñar era un acto de amor”, expresó su hija.

Docente, rectora, supervisora: una trayectoria ejemplar

Con los años, Analía Bande se convirtió en profesora del Colegio Secundario N.º 3 José Manuel Estrada y de la Escuela Oschen Aike, donde llegó a ser rectora. A través de exámenes de antecedentes y oposición accedió a distintos cargos educativos provinciales y se jubiló como supervisora de Polimodal de Adultos.

La lucha por llevar la universidad a Las Heras

Uno de sus aportes más trascendentes fue su lucha para que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) tuviera presencia real en la localidad. Primero como docente universitaria y luego como promotora incansable, siempre pensó en los jóvenes que no podían viajar para estudiar.

Su hija lo resumió así:“Mi mamá veía que muchos chicos se iban porque acá no había opciones. Por eso luchó tanto para traer la universidad al pueblo.”

Ese esfuerzo sentó la base de lo que hoy es la Casa de Altos Estudios, un espacio fundamental para estudiantes de toda la zona norte.

El reconocimiento se llevó a cabo hoy por la mañana, durante la última sesión ordinaria del período Legislativo 2025, realizada en el gimnasio de la Escuela Primaria Provincial N.º 3 Benjamín Zorrilla.

El día del reconocimiento: una sesión con la comunidad como protagonista

El gimnasio estuvo colmado de vecinos, autoridades educativas, estudiantes, docentes y representantes institucionales. Desde la mesa de autoridades se presentó el proyecto impulsado por el presidente del Cuerpo Legislativo local, que propuso imponer el nombre “Casa de Altos Estudios Profesora Analía Bande” a la Casa donde funciona actualmente la extensión de la UNPA en Las Heras, un espacio clave para la formación universitaria en la localidad.

La Secretaría Legislativa dio lectura al documento, repasando la trayectoria de la docente y su impacto en el crecimiento educativo del pueblo. La emoción fue palpable entre quienes compartieron años de trabajo con ella.

Tras la lectura, el proyecto fue aprobado por unanimidad, lo que generó un sentido aplauso de los presentes.

La palabra de su hija tras el homenaje

Luego de la votación, La Opinión Austral dialogó con Ana Laura Tellagorri, hija de la docente homenajeada.

“Fue un reconocimiento muy lindo. Mi mamá hizo muchísimo para traer la universidad al pueblo. Ver que hoy la Casa de Altos Estudios lleva su nombre es muy emocionante”, expresó.

También recordó la juventud de Analía al llegar a la Patagonia:“Se vino muy joven, con 23 años, recién recibida de Rosario. Apostó todo a la educación del pueblo.”

Ana Laura, hoy enfermera universitaria del Hospital Distrital, valoró especialmente el sueño de su madre: “Yo tuve que irme a estudiar al norte. Por eso entiendo lo que ella buscaba: oportunidades para quienes no podían viajar.”

El recuerdo de su hermana Silvia: “Ella vino al sur para hacer patria”

La emoción también llegó desde la voz de Silvia Bande, quien compartió un testimonio profundamente humano: “Ella siempre soñó con hacer patria. Terminó la universidad en Rosario como licenciada y profesora en Letras, y su plan era enseñar donde la necesitaran. Así fue que se vino a un lugar que ni sabíamos dónde quedaba.”

Silvia recordó su llegada en 1983, su crecimiento profesional y el amor profundo por Las Heras: “Llegó a ser rectora de Oschen Aike y se jubiló como supervisora de Polimodal de adultos.”

También evocó el día en que Analía logró instalar la UNPA en la localidad: “Estuve ahí cuando lo hizo. La primera sede funcionó en un aula que ella gestionó en Oschen Aike.”

La educación de adultos fue siempre una misión para Analía: “Creía en la superación a través de la educación. Quería que todos pudieran cumplir sus sueños, sin importar la edad.”

Silvia Bande, su hermana, cerró con una frase que sintetiza todo: “Su alma quedó en Las Heras. Esa fue su patria.”

Con la voz quebrada, Silvia compartió fechas y sentimientos: “Nació el 2 de noviembre de 1959 y se fue el 29 de noviembre de 2011. Su cuerpo quedó en Las Heras, pero su alma también.”

Y recordó una anécdota que marcó a muchos:“Los llevó a ‘Feliz Domingo’. Yo la vi por televisión bailando con el escribano Carlos Alberto Prato Murphy. Ella quería que sus alumnos vieran el mundo.”

Silvia cerró con una frase que sintetiza todo: “Su alma quedó en Las Heras. Esa fue su patria.”

Analía Susana Bande falleció el 29 de noviembre de 2011, pero su obra continúa en cada estudiante que pudo acceder a nuevas oportunidades gracias a su esfuerzo, y ahora también en el nombre que llevará la Casa donde funciona la extensión universitaria en Las Heras.

El reconocimiento legislativo no solo honra su memoria: ratifica que su destino y el de la educación lasherense están unidos para siempre.