“La salida de YPF debilita a todos”: Tomás Montero advirtió sobre el impacto en Santa Cruz El concejal de Las Heras participó de la asamblea petrolera y remarcó la necesidad de una transición ordenada para evitar más perjuicios en la provincia.

El concejal de Las Heras, Tomás Montero, del partido SER, participó de la asamblea petrolera en el Polideportivo David, donde el gremio de los trabajadores del sector decretó un paro general por tiempo indeterminado en rechazo a la indefinición de YPF sobre su salida de Santa Cruz.

En diálogo con La Opinión Austral, Montero aseguró que la retirada de la empresa es una decisión política del Gobierno Nacional y advirtió que el impacto será profundo en toda la provincia, no solo en el sector petrolero.

“La salida de YPF debilita a todos los trabajadores. Esto no afecta solo a los petroleros, sino a toda la economía local. Un compañero que no trabaja es un compañero que no consume en los comercios, que no invierte en la comunidad. Por eso es fundamental que la transición sea ordenada y garantice la estabilidad laboral”, sostuvo.

Una retirada anunciada: “No nos tomó por sorpresa”

Montero afirmó que el retiro de YPF no fue inesperado, ya que la compañía siguió el mismo camino en otras provincias.

“Esto viene sucediendo hace tiempo. No es que YPF decidió de un día para el otro que se va de Santa Cruz. Es una política del Gobierno de Javier Milei, que no pudo privatizar la empresa, pero la está desmantelando de a poco, vendiendo sus áreas al menor precio posible”, explicó.

El concejal también apuntó contra los exfuncionarios santacruceños que estuvieron al frente de YPF, asegurando que tampoco lograron inversiones para la provincia.

“Nos duele porque tuvimos presidentes de Santa Cruz a cargo de YPF y no pudieron garantizar las inversiones que necesitábamos. Ahora estamos viendo las consecuencias”, lamentó.

Un traspaso complicado: “Queremos que los compañeros sigan trabajando”

El concejal explicó que, a diferencia de lo ocurrido en otras provincias, en Santa Cruz se busca una transición más ordenada para evitar que los trabajadores queden desprotegidos.

“En otras provincias la transición fue más rápida, pero los compañeros quedaron a la deriva, sin saber qué hacer. Por eso acá queremos asegurarnos de que, si YPF se va, lo haga de manera responsable y garantizando la continuidad laboral”, remarcó.

Uno de los temas centrales de la discusión es el retiro voluntario, al cual ya accedieron más de 2.500 trabajadores.

“Nosotros siempre les dijimos a los compañeros que no accedan al retiro voluntario, salvo aquellos que están cerca de jubilarse y les conviene más que seguir trabajando. Pero el problema es que muchos aceptaron porque no vieron otra opción, y ahora corren el riesgo de quedar afuera del mercado laboral”, advirtió.

Montero también desmintió los rumores sobre una cláusula que impediría a los trabajadores que aceptaron el retiro voluntario reingresar a otra operadora por dos años. “Eso es falso. Nadie puede prohibirte trabajar en otra empresa. No existe ninguna cláusula que diga que no podés volver a la industria petrolera después de un retiro voluntario. Es un acuerdo entre partes, pero el derecho a trabajar es constitucional”, aclaró.

La incertidumbre por las nuevas operadoras

Sobre el futuro de los yacimientos que dejará YPF, Montero aseguró que hay empresas interesadas en operar las áreas, pero que el proceso sigue siendo incierto.

“Hoy el mensaje que va a dar Rafael Güenchenen es clave, porque va a aclarar cómo se avanza con la transición y qué empresas pueden hacerse cargo de las zonas maduras. Todos queremos que esto se solucione rápido y que los compañeros sigan trabajando”, expresó.

Sin embargo, el concejal insistió en que la decisión de retirarse es política y que el problema afecta a toda la estructura laboral de Santa Cruz.

“No solo los petroleros están en riesgo. También está el sindicato jerárquico, camioneros, UOCRA y todos los sectores que dependen de la industria. Esto nos afecta a todos, por eso es fundamental estar unidos y seguir luchando”, subrayó.

Migración y crisis económica en Las Heras

Montero también habló sobre el impacto que ya se siente en Las Heras, donde muchas familias están optando por irse en busca de trabajo en otras provincias, especialmente en Neuquén.

“Estamos viendo muchas casas en venta o alquiler. Hay una ola de compañeros que están decidiendo irse a Neuquén porque allá hay más oportunidades. Es una señal clara de que el impacto ya se está sintiendo en la economía local”, comentó.

Además, advirtió que la crisis afectará a los comercios y a toda la cadena de consumo en la ciudad.

“Cuando un compañero deja de trabajar, no solo pierde él, pierde toda la comunidad. Hay menos consumo en los negocios, menos movimiento económico, menos inversión. Por eso es clave que la transición de YPF sea ordenada y con garantías laborales”, enfatizó.

El rol de los gobiernos municipal y provincial

Montero destacó que el Concejo Deliberante y el municipio trabajan en conjunto con el gobierno provincial para abordar la crisis petrolera. “Estamos en contacto con el intendente Antonio Carambia, con el secretario de Gobierno y con el diputado Javier Jara. Desde la asamblea anterior venimos trabajando juntos porque esto nos afecta a todos”, explicó.

Sobre la presencia de funcionarios en la asamblea petrolera, aseguró que la invitación fue extendida a todos los sectores. “Algunos compañeros no pudieron venir por compromisos de viaje, pero otros sí están acompañando. Lo importante es que todos estemos alineados en la misma lucha”, destacó.

Elecciones 2025: el impacto político de la crisis petrolera

En el ámbito político, Montero se refirió a temas como la suspensión de las PASO y el proyecto de Ficha Limpia, aunque señaló que la prioridad en Santa Cruz es la crisis petrolera.

“Hoy lo más urgente es garantizar que los compañeros mantengan sus empleos y que la salida de YPF no destruya la economía provincial. A nivel político, hay muchas cuestiones en discusión, pero esto es lo que más nos preocupa”, afirmó.

Sobre las elecciones en Santa Cruz, advirtió que el retiro de YPF afectará a todo el sistema político. “Esto debilita a todos. No sabemos todavía cómo se va a compensar, pero lo que está claro es que la industria petrolera es clave para la provincia y su crisis tiene consecuencias en todos los niveles”, concluyó.