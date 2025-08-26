Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El lunes a las 22 horas, un hombre se presentó en la Comisaría Segunda de Las Heras para denunciar la desaparición de su madre, Lidia Mabel Bastías. Según su relato, alrededor de las 14:00 horas, su padre le informó que la mujer le había enviado un mensaje de texto donde expresaba su intención de abandonar el hogar debido a una deuda con personas desconocidas, argumentando que no quería causar problemas a la familia.

Posteriormente, el denunciante recibió, a través de WhatsApp, una imagen de una construcción y varios mensajes de su mamá, supo el diario La Opinión Austral. En estos, ella manifestaba que ese era el mejor lugar que había encontrado, pedía perdón por el daño causado, decía no tener perdón de Dios y revelaba que se había metido con personas con las que nunca debió involucrarse, quienes la amenazaban constantemente desde hacía dos meses.

Finalmente, este medio conoció que las autoridades policiales activaron de inmediato los protocolos de búsqueda correspondientes, librando las Claves 16 y 17 e informando a las divisiones locales y de localidades vecinas de la provincia de Santa Cruz. La investigación se encuentra en curso, y se solicita a la comunidad cualquier información que pueda ser de utilidad para dar con el paradero de Lidia Mabel Bastías y llevarle tranquilidad a su familia.