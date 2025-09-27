Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un allanamiento ordenado por la Justicia en la zona de chacras de Las Heras terminó en un fuerte operativo policial marcado por episodios de violencia y acusaciones cruzadas entre una mujer y su expareja.

El episodio tuvo lugar en la tarde de viernes, cuando efectivos de la Comisaría Primera se trasladaron hasta una vivienda ubicada en la zona sur de chacras. Allí debían cumplimentar una orden emanada del Juzgado Civil de la localidad, por una denuncia presentada por una mujer que había señalado que su expareja poseía armas. Con la notificación en mano, los uniformados se presentaron en la propiedad para dar cumplimiento a la medida judicial.

La diligencia encontró la resistencia del propietario de la vivienda. El hombre reaccionó de forma violenta al ser informado de la orden judicial, lanzando gritos contra los efectivos y advirtiendo que no permitiría el ingreso a su casa. Incluso llegó a amenazar con dañar un patrullero. Finalmente, el oficial a cargo logró dialogar con el hombre y convencerlo de que la medida debía cumplirse. Fue trasladado a la dependencia policial para intentar calmarlo y explicarle los alcances de la orden.

El acusado aceptó que se realizara la inspección en su domicilio. Sin embargo, al regresar al lugar y observar que se habían sumado más móviles volvió a alterarse. Otra vez, los insultos y las amenazas fueron el preludio de un hecho de violencia: con un fuerte cabezazo, impactó contra el cristal lateral de patrullero, provocando su rotura por lo que fue detenido.

La situación, sin embargo, no terminó allí. Pocas horas más tarde, la actual pareja del hombre aprehendido se presentó en sede policial para radicar una denuncia contra la mujer que había iniciado el proceso. Según relató, desde 2020 su pareja viene siendo acosada a través de mensajes de texto y publicaciones en redes sociales, donde se exponen tanto su vida privada como la de ella y sus hijos