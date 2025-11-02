Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad del fin de semana se vio interrumpida este sábado en Las Heras, cuando un incendio de campo de importantes dimensiones se desató en la zona petrolera Escondido 01, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de la localidad.

El siniestro, que se extendió a lo largo de aproximadamente cinco kilómetros de largo por dos de ancho, demandó un megaoperativo coordinado entre distintas fuerzas de emergencia y personal especializado para evitar que las llamas avanzaran sobre instalaciones críticas o zonas de riesgo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el fuego se originó de manera accidental, según confirmaron fuentes oficiales, producto de las chispas generadas por una línea de energía eléctrica situada en la batería CE 01.

Una autobomba de YPF en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La sequedad del terreno, el viento y la vegetación baja actuaron como factores que facilitaron la propagación inicial de las llamas, lo que motivó una respuesta inmediata del personal de la División Cuartel 11° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, con asiento en Las Heras.

Desde las primeras horas del operativo, los bomberos trabajaron de manera articulada con la brigada y autobomba de YPF, efectivos de Bomberos Voluntarios y maquinaria pesada provista por la empresa Oleosur, entre ellas retroexcavadoras que fueron fundamentales para abrir cortafuegos y aislar los focos más intensos. El despliegue combinó técnicas de sofocación con autobombas y herramientas de zapa, y requirió varias horas de intervención continua bajo condiciones climáticas desfavorables.

Gracias al esfuerzo conjunto, la situación fue finalmente controlada sin que se registraran heridos ni daños a estructuras petroleras. Las autoridades destacaron la rápida coordinación entre los distintos equipos y la eficacia del accionar conjunto, que permitió neutralizar el avance del fuego y evitar consecuencias de mayor gravedad en una zona de alta actividad industrial.

Un bombero junto a su pala combatiendo el fuego. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Desde la Policía de Santa Cruz recordaron que las condiciones climáticas de esta época del año -con vientos persistentes y vegetación seca- incrementan el riesgo de incendios, por lo que insistieron en la importancia de extremar precauciones.