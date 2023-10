Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Misael Robles, el joven que se encuentra internado en la Terapia Intensiva del Hospital Distrital de Las Heras tras haberse accidentado cuando cayó el monumento al indio Tehuelche, se recupera favorablemente y en las últimas horas grabó un video donde envía saludos a sus allegados.

Luego de ser intervenido quirúrgicamente para extraerle el bazo, el viernes los médicos comenzaron a despertarlo lentamente para ver su evolución y en ese momento, ya respiraba en un 80% sin ayuda del respirador.

Pese al complicado cuadro, Misael se recupera a un buen ritmo a tal punto que este domingo le envió un mensaje a sus conocidos: “¿Qué onda chicos, cómo están? ¿Qué se cuenta?. Si alguno me escribió al privado, no puedo usar mi celu. Espero que estén bien y un beso a todo. Nos vemos cuando me recupere”, dijo en un video en el que se lo ve sonriendo junto a un familiar.

Además de la perdida del bazo, el trabajador municipal sufrió “lesiones vertebrales de las apófisis traversas, de cinco vértebras lumbares y un traumatismo del cráneo”, había indicado el cirujano que lo atendió a La Opinión Zona Norte.

“Vamos Misael”, “que buena noticia”, “que alegría, que te recuperes”, fueron algunos de los mensajes en respuesta de sus allegados deseándole un a pronta recuperación.