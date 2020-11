Quiere estudiar medicina y no puede: las historias detrás de los bajos salarios municipales

"Soy hija de una empleada municipal que tiene de antigüedad 15 años y gana $17.000 por mes", comienza contando la cruda carta de Marina Ortega, joven de 18 años que vive en Las Heras y junto a su familia atraviesan la dura realidad de los bajos salarios en la ciudad del norte de Santa Cruz.

Hace semanas persisten las protestas de empleados municipales por mejoras salariales, pero lo alarmante es que, en varios casos, las medidas de fuerza han sido extremas. Mujeres amenazando con prenderse fuego, un hombre encadenado que casi se quita la vida, y hasta manifestantes trepados al techo de la Municipalidad.

Leer más: Una empleada amenazó con prenderse fuego frente a la Municipalidad de Las Heras

En paralelo están las historias como la de Marina. Ella está cursando su última semana en la Secundaria, y su sueño es irse a estudiar Medicina a Comodoro Rivadavia. Pero frente a esta situación, lo ve muy lejano.

"Soy desocupada, ya que el negocio donde trabajaba cerró por la pandemia, y la gente que me conoce sabe las ganas que tengo de estudiar y de tener una carrera para tener una buena calidad de vida el día de mañana, porque hoy en día no sos nadie sin estudios", relata Marina en su carta.

Leer más: Desde el techo de la municipalidad de Las Heras, los trabajadores repudiaron el silencio del intendente Carambia

"Lamentablemente conozco a varios chicos en la misma situación que la mía, sin poder estudiar porque sus padres son municipales y la plata no alcanza ni siquiera para comer hasta mitad de mes, y yo ahora me pregunto, ¿porque somos hijos de municipales no podemos estudiar? ¿No nos merecemos que a nuestros padres les de la plata para poder tener comida hasta fin de mes y poder mandar a sus hijos a estudiar a otro lado?", se cuestionó la joven.

Afiliados a ATE esperando los resultados de las negociaciones afuera del municipio. FOTO: ATE LAS HERAS

Sabe que estudiar en otra ciudad conlleva sus gastos, no sólo para mantenerse sino para el sólo hecho de tener constancia en los estudios: "Un alquiler en otro lugar no baja de los $13.000 por mes, las fotocopias, libros, colectivos, pasajes y todo que tiene que pagar un estudiante universitario es un montón, o sea que un hijo de municipal si quiere estudiar no va a comer en todo el mes ni él, ni su familia, y encima va a faltar plata para terminar el mes, literalmente es imposible que un hijo de municipal estudie una carrera universitaria", lamenta Marina.

Empleada de la comunidad mapuche amenazó con prenderse fuego frente a la Municipalidad días atrás.

"Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, no tengo bandera política de ningún tipo, me importa un huevo la política y no prefiero a ningún tipo de partido político", aclaró. "Soy una piba que ve la realidad, que la pasa, que le duele ver a su mamá y al resto de sus compañeros cómo se les cag.. de risa en la cara, como les toman el pelo, da bronca y impotencia ver la cara de tu mamá cuando no le alcanza a llegar al mes", agrega.

Leer más: Antonio Carambia dijo que en Las Heras podría haber un muerto

En este sentido, apuntó a la responsabilidad del intendente José María Carambia: "Tiene a un montón de gente comprada a su conveniencia, gente que son una m.. como él y se nos cag.. de risa, porque es la realidad y la gente se está dando cuenta", lanzó.

No me hago ilusiones porque esta mie.. de intendente que tengo se nos va a seguir riendo en la cara Compartir

"Duele ver a los compañeros hace meses en la lucha, algunos dejando de ver a sus familias, sus hijos, nietos y todos para pelear por un sueldo digno, en una localidad donde estamos totalmente solos y sin nadie que nos escuche", lamenta con angustia.

Para cerrar, llamó a los que no se animan a protestar, a no tener miedo y sumarse: "Yo sé que muchos municipales no van a las protestas por miedo a perder su trabajo, pero gente, perdamos el miedo, acompañemos y reclamemos lo que la gente se merece", dijo y agregó: "Nosotros los hijos nos merecemos estudiar y no tener que aguantar injusticias como el intendente hace con nuestras familias". "Si el pueblo se rebela, a ellos se les acaba el juego", concluye la dura carta de Marina