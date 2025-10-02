Durante la mañana, el viento se mantendrá del sector noroeste con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 84 km/h, acompañado de cielo con nubes y claros. La temperatura en ese tramo oscilará entre los 9 y los 15 grados.

En el mediodía y las primeras horas de la tarde se prevé el momento de mayor intensidad del viento, con ráfagas que podrían rozar los 96 km/h. En esa misma franja se alcanzará la temperatura máxima del día, estimada en 18 a 19 grados.

Hacia la noche, en cambio, se espera que el viento comience a disminuir, con registros que oscilarán entre 40 y 55 km/h. El cielo tenderá a cubrirse y la temperatura descenderá lentamente hasta ubicarse en torno a los 14 o 15 grados.

Tanto Defensa Civil como la Unidad 11 de Bomberos recomiendan a la comunidad extremar precauciones, asegurar chapas, techos y elementos sueltos en patios o terrenos, además de evitar la circulación innecesaria durante las horas de mayor intensidad.

