Durante la mañana, el viento se mantendrá del sector noroeste con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 84 km/h, acompañado de cielo con nubes y claros. La temperatura en ese tramo oscilará entre los 9 y los 15 grados.

En el mediodía y las primeras horas de la tarde se prevé el momento de mayor intensidad del viento, con ráfagas que podrían rozar los 96 km/h. En esa misma franja se alcanzará la temperatura máxima del día, estimada en 18 a 19 grados.

This browser does not support the video element.

Hacia la noche, en cambio, se espera que el viento comience a disminuir, con registros que oscilarán entre 40 y 55 km/h. El cielo tenderá a cubrirse y la temperatura descenderá lentamente hasta ubicarse en torno a los 14 o 15 grados.

Tanto Defensa Civil como la Unidad 11 de Bomberos recomiendan a la comunidad extremar precauciones, asegurar chapas, techos y elementos sueltos en patios o terrenos, además de evitar la circulación innecesaria durante las horas de mayor intensidad.

EN ESTA NOTA Las Heras Temporal de viento

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Bomberos atendió 21 emergencias por ráfagas que superaron los 125 km/h

Bomberos atendió 21 emergencias por ráfagas que superaron los 125 km/h

Temporal de viento en Santa Cruz: habilitan rutas, pero piden precaución

Temporal de viento en Santa Cruz: habilitan rutas, pero piden precaución

El alerta por fuertes vientos seguirá este miércoles: en algunas zonas habrá ráfagas de hasta 120 km/h

El alerta por fuertes vientos seguirá este miércoles: en algunas zonas habrá ráfagas de hasta 120 km/h

Ver comentarios