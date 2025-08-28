Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las fuerzas de seguridad de Santa Cruz llevaron adelante tareas preventivas y de control sobre la venta de vehículos usados en las localidades de Perito Moreno y Las Heras, en la zona norte de la provincia. El resultado fue el secuestro de 41 automóviles que se exhibían de manera clandestina y sin la habilitación comercial correspondiente. El operativo se llevó a cabo el miércoles.

En Perito Moreno, el procedimiento se inició a las 14:00 horas y contó con la participación de la Comisaría, personal de Tránsito y Comercio municipal, y la División de Investigaciones (DDI). Tras el relevamiento de ocho puntos de venta, se detectaron irregularidades en un comercio donde se exhibían 13 vehículos sobre la vía pública, sin la documentación y permisos requeridos. El Juzgado de Faltas dispuso la incautación de todos los rodados, que fueron trasladados al depósito judicial por Tránsito Municipal.

En Las Heras, se diligenció una orden de allanamiento emanada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, en el marco de una causa por presunta venta clandestina de automotores. Los allanamientos se realizaron en tres domicilios particulares y arrojaron resultado positivo, con el secuestro de 28 vehículos, todos sin habilitación comercial. Los propietarios de los inmuebles quedaron a disposición del Juzgado de Faltas.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Pródromos, junto al jefe del Departamento de Investigaciones Zona Norte, el comisario mayor Pablo Méndez. Participaron personal de la DDI de Las Heras, DDI de Pico Truncado, Guardia de Infantería de Caleta Olivia, y agentes de Comercio y Tránsito municipal.

Cabe destacar que con este accionar se busca combatir la venta ilegal de vehículos, reforzando los controles y garantizando que la actividad se desarrolle dentro del marco legal vigente, brindando mayor seguridad a la comunidad.