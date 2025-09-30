Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del lunes, una mujer de 41 años, solicitó la presencia policial de la Comisaría Primera de Las Heras en una vivienda del barrio 110 Viviendas, tras constatar un hecho ilícito. Al llegar al lugar, efectivos hablaron con un hombre que manifestó que autores ignorados habían robado una importante suma de dinero de su rodado.

Los delincuentes dañaron el cristal de su Chevrolet Astra, color blanco, dominio JOF-445, que se encontraba estacionado y sustrajeron de la guantera un sobre que contenía $100 mil de moneda nacional. El hombre no sospecha de la autoría del hecho. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.