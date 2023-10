Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hernán Chicaval, un productor de la localidad de Las Heras, anunció un evento solidario por Misael Robles. Se trata de el joven de 19 años de edad que se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Distrital por haberse accidentado cuando cayó el monumento al indio Tehuelche.

“Decidí hacer el espectáculo con la banda ‘Iván y el cuarteto del bueno‘ porque la comercializo en el sur y sé que nos va a ayudar a recaudar mucho dinero”, dijo. Se busca juntar plata porque existe la posibilidad de que Misael sea derivado a un centro de mayor complejidad de la ciudad de Buenos Aires.

Además, para contar sobre el grupo musical que se presentará en la ciudad del petróleo, contó que es la formación original del potro Rodrigo que se volvió a unir y tienen un nuevo cantante que es Iván. “Él canta exactamente igual al potro, cerras los ojos y lo escuchas al potro, ese es el artista que vamos a traer para poder recaudar dinero”. Las entradas van a valer $2.000.

“Va a necesitar el dinero en el post quirúrgico y cuando lo deriven a Buenos Aires, que no sabemos cuándo se va a dar. La ayuda es para costear esos gastos allá y para lo que necesiten. El fin del espectáculo no es hacer un negocio, sino poder tener la mayor cantidad de público para poder tener el dinero necesario que le va a hacer falta a Misael”, manifestó.

Hernán Chicaval a través de su cuenta de Facebook.

Por otro lado, el productor musical dijo que contactó a Romina (madre de Misael) y Vanesa (tía) y se puso a disposición para ayudar a la familia que se encuentra pasando por un difícil momento. Dijo que le comentaron que el joven tiene “cinco vértebras quebradas, el cráneo partido, dos riñones que fueron intervenidos quirúrgicamente y viene evolucionando bien”.

“Es muy lamentable el accidente de Misael en el acceso de Las Heras. Siempre que se ha necesitado mi ayuda la he proporcionado de manera desinteresada y sin políticas de por medio, no quiero entrar en detalles de por qué y cómo, solo estoy con el fin de ayudar, que es una de las cosas que me gusta hacer porque sé que tengo ciertas herramientas y las uso siempre en favor de quienes lo necesitan”, mencionó.

Finalmente, a través de un vivo por redes sociales, Hernán mencionó que en realidad iban a hacer un evento el sábado, pero por otros compromisos laborales lo van a realizar el jueves o viernes de la próxima semana. “Vamos a necesitar la colaboración de bandas locales y de todo aquel que quiera ayudar”, añadió.