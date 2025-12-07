Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Las Heras se realizaron tres allanamientos simultáneos, se secuestraron diversos elementos vinculados a un robo y la detención de un hombre mayor de edad. El procedimiento, encabezado por personal de la División de Investigaciones (DDI) local, estuvo relacionado con un hecho delictivo ocurrido dos días antes y que había generado preocupación en la comunidad.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la intervención se llevó adelante en el marco de una causa por robo denunciada el jueves pasado. A partir de distintas tareas de investigación y bajo directivas del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de Las Heras, los efectivos avanzaron con tres allanamientos en viviendas ubicadas en distintos sectores de la localidad, medida judicial que permitió obtener resultados positivos en todos los objetivos.

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios de la Manzana 285, solares 11 y 31 del barrio APAP, y en una morada del barrio 80 Viviendas, identificada como la casa 18. En los operativos se logró secuestrar un arma de fuego, siete municiones, prendas de vestir vinculadas al episodio investigado y un automóvil Renault Logan, presuntamente utilizado para facilitar la comisión del delito.

Además, durante las diligencias se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, señalado como sospechoso en la causa y, según lo dispuesto por la Justicia, quedó detenido e incomunicado a disposición del magistrado interviniente. Las autoridades avanzan ahora en el análisis de los elementos secuestrados para establecer su vinculación directa con el robo denunciado y determinar posibles responsabilidades adicionales.

El operativo fue destacado por su carácter simultáneo y por la coordinación entre las distintas unidades policiales que participaron de la intervención, un trabajo que apunta a reforzar la presencia preventiva y la investigación del delito en una ciudad que, como muchas localidades del interior santacruceño, enfrenta desafíos crecientes vinculados a la seguridad.