La investigación por un robo denunciado el jueves en Las Heras avanzó con fuerza durante el fin de semana, luego de que efectivos de la División de Investigaciones (DDI) concretaran tres allanamientos simultáneos que permitieron secuestrar elementos clave y detener a uno de los presuntos implicados. Horas más tarde, un segundo sospechoso se presentó por su propia cuenta en la comisaría, admitiendo estar involucrado en el hecho.

Tal como lo informó La Opinión Austral, los operativos se llevaron adelante durante la tarde del viernes, en distintos puntos de la ciudad. Según precisaron fuentes policiales, las órdenes de allanamiento —emitidas por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº1— fueron ejecutadas en dos domicilios de la manzana 285, solares 11 y 31, del barrio APAP, y en una vivienda ubicada en el barrio 80 Viviendas.

Durante los procedimientos, el personal de la DDI secuestró un arma de fuego, siete municiones, prendas de vestir relacionadas al hecho investigado y un vehículo Renault Logan que habría sido utilizado durante el robo. Además, un hombre mayor de edad fue aprehendido y quedó detenido e incomunicado, a disposición de la Justicia.

La causa -caratulada como “S/ Denuncia Robo”, expediente Nº43414/25-F– tomó un giro inesperado dos días después. Este domingo, según pudo saber La Opinión Austral, alrededor de las 18:40, un joven de 25 años se presentó espontáneamente en la Comisaría Primera. El hombre, domiciliado también en el barrio 80 Viviendas, manifestó a los efectivos que estaba implicado en el robo investigado.

Ante la confesión, el personal policial informó de inmediato a las autoridades judiciales, que ordenaron su aprehensión y lo dejaron detenido e incomunicado hasta su traslado al juzgado, donde prestará declaración indagatoria.

El avance de la causa generó un fuerte movimiento policial en la ciudad, donde los vecinos siguen con atención cada paso de la investigación. La secuencia de allanamientos, secuestros y detenciones refleja el despliegue operativo de la DDI local, que logró reunir elementos de prueba contundentes en menos de 48 horas, y que ahora trabaja bajo directivas del Juzgado para reconstruir con precisión cómo se produjo el robo y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados.