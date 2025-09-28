Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho de inseguridad alteró la tranquilidad de Las Heras el pasado sábado por la tarde, cuando tres personas fueron sorprendidas en pleno robo dentro del predio del aeroclub local. Gracias a la intervención de vecinos y a la rápida respuesta policial, se logró detener a los involucrados y recuperar elementos sustraídos.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, se pudo saber que el episodio se registró alrededor de las 19.10 horas, cuando un llamado anónimo alertó a la División Comisaría Primera de Policía sobre la presencia sospechosa de personas dentro de las instalaciones del aeroclub. De inmediato, un móvil se dirigió al lugar y constató que dos hombres tenían retenidas a tres personas, presuntas responsables del ilícito.

De acuerdo con el testimonio de uno de los denunciantes, se dirigía al aeroclub con el objetivo de encender los generadores cuando la alarma del predio comenzó a sonar.

Un policía y uno de los sospechosos. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Al acercarse, pudo observar a lo lejos a tres personas que caminaban dentro del lugar, una de las cuales llevaba en sus manos una lata de pintura amarilla, reconocida como propiedad del aeroclub. Ante esa situación, descendió rápidamente de su vehículo, interceptó al sospechoso y solicitó de inmediato la presencia policial.

Según pudo saber este diario, con la colaboración de la División Comisaría Segunda, los efectivos aprehendieron a tres personas: dos hombres identificados como Belisosa, de 42 años, y Palma, de 31, además de una mujer de apellido Maya, de 50 años. Todos fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En el procedimiento trabajó además el Gabinete Criminalístico local, que durante la inspección del área halló, semiocultos entre la vegetación de la zona, varios objetos sustraídos: reflectores pertenecientes al aeroclub y un lavamanos con su respectivo pie, que habrían sido retirados minutos antes del interior de las instalaciones.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1, que dispuso que los detenidos fijaran domicilio y recuperaran la libertad una vez cumplidos los plazos legales, en tanto continúe la investigación para esclarecer en detalle lo sucedido y determinar responsabilidades.