Una seguidilla de robos cometidos con una modalidad idéntica mantuvo en vilo a comerciantes y vecinos de Las Heras durante la madrugada del jueves 18. En apenas dos horas y media, al menos tres locales comerciales fueron atacados de manera consecutiva, lo que activó una rápida respuesta policial que culminó con allanamientos, la detención de un joven mayor de edad, la identificación de un menor involucrado y el secuestro de elementos robados y estupefacientes.

Según pudo saber La Opinión Austral, los hechos comenzaron alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando desconocidos violentaron una panadería ubicada sobre la calle Ramos Mejías. Minutos después, cerca de las 4, el mismo modus operandi se repitió en una tienda de la calle Simón Bolívar y, finalmente, en un local comercial de la calle Sarmiento. En los tres casos, los delincuentes rompieron los cristales de los comercios utilizando piedras de grandes dimensiones, ingresaron a los locales y se apoderaron de distintos objetos de valor antes de darse a la fuga.

La reiteración de la metodología y la cercanía horaria de los hechos permitieron a los investigadores establecer rápidamente que se trataba de robos vinculados entre sí. A partir de allí, la División de Investigaciones (DDI) de Las Heras inició un trabajo contrarreloj que incluyó relevamientos en la zona, toma de testimonios y un minucioso análisis de cámaras de seguridad privadas, fundamentales para reconstruir los movimientos de los sospechosos.

Como resultado de esa tarea investigativa, el jueves por la tarde, alrededor de las 18:30, y con orden judicial en mano, personal de la DDI llevó adelante un allanamiento en un departamento de un inquilinato ubicado en la calle Piedra Buena al 48. El procedimiento arrojó resultados positivos: en el lugar se secuestró una importante cantidad de elementos vinculados directamente con los robos denunciados y se procedió a la detención de un joven de 21 años, quien fue trasladado a la División Comisaría Primera en calidad de detenido e incomunicado.

Parte de lo secuestrado por las autoridades. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

La investigación continuó en las horas posteriores y permitió identificar al segundo implicado. El viernes, este fue localizado en la vía pública, deambulando con una herida en una de sus extremidades inferiores. Tras ser identificado, se confirmó que se trataba de un menor de edad, quien fue aprehendido y conducido a sede policial. Una vez informadas las autoridades judiciales competentes, se dispuso que el adolescente fuera restituido a sus progenitores mediante acta estilo.

En el marco de la ampliación del procedimiento realizado en el domicilio allanado, los efectivos también hallaron estupefacientes. Las sustancias fueron sometidas a los correspondientes test de orientación, los cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, además del secuestro de una balanza de precisión. Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Caleta Olivia, la droga fue incautada y se notificó al poseedor de las sustancias por infracción a la Ley de Estupefacientes.