Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una detención por disturbios y resistencia se registró el 20 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas, en el barrio Las Américas de Las Heras. La Comisaría Segunda recibió un llamado telefónico alertando sobre la presencia de un masculino que estaba ocasionando disturbios en las inmediaciones de un domicilio.

Al constituirse en el lugar, el personal policial visualizó a un hombre de 43 años quien se encontraba en la vía pública molestando a los vecinos y en evidente estado de ebriedad, conoció el diario La Opinión Austral.

Al ordenársele en reiteradas oportunidades que depusiera su accionar y se retirara, el sujeto no acató las directivas y mostró una actitud desafiante. Por esta razón, se utilizó la fuerza mínima y necesaria para mantener la paz y el orden, el hombre fue reducido y conducido a la dependencia policial tras un examen médico.

Finalmente, el ciudadano en cuestión ingresó detenido a las 21:00 horas en carácter de contraventor, bajo la carátula de “Inf. Ley Pcial. 3125/10”. Tomó conocimiento el magistrado interviniente del Juzgado de Paz local. El imputado recuperó su libertad a las 01:50 horas de la madrugada de este viernes tras fijas domicilio.