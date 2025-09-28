Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un menor y un hombre fueron víctimas de agresiones y resultaron con lesiones leves en Las Heras. Se trata de dos hechos diferentes que ocurrieron el viernes 26, y fueron denunciados a las 19:45 y las 20:40 horas en la Comisaría Segunda. El diario La Opinión Austral tuvo acceso a los detalles de ambos casos a través de la Policía de Santa Cruz.

El primer caso fue denunciado por una mujer de 33 años, quien informó que, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, su hijo de 17 años le comunicó que había sido agredido físicamente en la vía pública. Según el relato, alrededor de las 17:30 horas, mientras transitaba a pie frente a un local comercial ubicado en la intersección de la avenida Puerto Santa Cruz y la calle Copolque, fue abordado por un conocido.

Se trató de otro menor y primo de la ex pareja del chico damnificado, una jovencita de 14 años. Sin mediar palabra, el agresor le propinó un golpe de puño en el rostro y se retiró. Tras el incidente, la ciudadana trasladó a su hijo al nosocomio, donde fue examinado por un médico que certificó lesiones leves, específicamente un hematoma en el pómulo.

La denunciante instó la acción penal, solicitó que se investigue el hecho y se determine la responsabilidad del otro chico en la agresión. Se desconoce si existían conflictos previos entre los jóvenes. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 1, que ha ordenado la identificación del denunciado y la toma de declaración testimonial a los involucrados.

Otro hecho violento

Por otro lado, un vecino de la misma localidad, pero de 30 años, denunció en la misma dependencia policial antes mencionada, haber sido agredido y amenazado en su lugar de trabajo, que se encuentra ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Güemes.

Según relató, alrededor de las 17:30 horas, un individuo ingresó al lavadero portando un casco de motocicleta color negro en una de sus manos. Sin mediar palabra, le propinó un golpe con el casco en el rostro. El denunciante también observó que el agresor portaba entre sus prendas un elemento filoso tipo cuchillo, y que le profirió términos amenazantes.

Finalmente, tras la agresión, el hombre fue examinado por un médico, quien certificó que presentaba lesiones leves. El denunciante instó la acción penal. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 1. Se están realizando averiguaciones para determinar los motivos de la agresión y si existían conflictos previos.