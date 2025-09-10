Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre se acercó a las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad de Las Heras y denunció haber sido víctima de un hecho de amenazas calificadas a horas de la noche. Según conoció el diario La Opinión Austral, todo comenzó cuando el ciudadano intervino en una situación de acoso callejero que estaba sufriendo su hija en la vía pública. Los acosadores le apuntaron con un arma.

De acuerdo a lo que conoció este medio, a través de fuentes policiales, el caso se dio alrededor de las 23:10 horas del lunes, cuando la joven regresaba a su domicilio luego de pasar un rato en la plaza San Martín. En el trayecto, fue interceptada por un Volkswagen Gol negro, dominio GRE-508, ocupado por tres individuos que comenzaron a acosarla con comentarios ofensivos y maniobras intimidatorias, ya que le cruzaban el rodado.

Ante el temor por la situación, la joven corrió hasta su casa y le relató lo sucedido a su padre, quien decidió tomar cartas en el asunto. Con la intención de identificar a los acosadores y solicitar explicaciones, el hombre abordó su rodado y se dirigió a la plaza San Martín. Sin embargo, al no encontrar el vehículo sospechoso en la zona, optó por dirigirse a la dependencia policial para radicar la denuncia.

Comisaría Primera de la ciudad de Las Heras.

Fue en el camino a la seccional, precisamente en la intersección de las calles Rivadavia y San Martín, donde el ciudadano se topó con el rodado Volkswagen Gol negro. Los ocupantes, al reconocerlo, se colocaron a un lado de su vehículo y comenzaron a gesticular e insultar. La situación escaló rápidamente cuando uno de los individuos, desde el asiento trasero, apuntó a papá de la joven con lo que este presume era un arma de fuego.

A pesar del temor, el denunciante mantuvo la calma y continuó su marcha hasta las afueras de la comisaría, donde descendió del vehículo para alertar a las autoridades por el. En este sentido, la joven también prestó declaración testimonial en la dependencia, con lo que confirmó el relato de su padre.

Finalmente, es importante saber que el caso fue caratulado como amenazas calificadas y se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras. Las autoridades se encuentran trabajando para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.