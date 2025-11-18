Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alexandra Sosa es una joven emprendedora de Las Heras que desde hace más de 12 años sostiene su economía familiar con ventas online de ropa, muebles y artículos del hogar. En su perfil de Facebook realiza vivos, publicaciones diarias y promociones para atraer clientes en tiempos económicos complejos.

En diálogo con La Opinión Austral, relató el angustiante momento que atravesó este martes cuando un supuesto comprador intentó estafarla de manera insistente. Todo comenzó cuando el hombre pidió su alias para pagar una promoción de 230.000 pesos. Minutos después, le envió un comprobante de transferencia que, lejos de coincidir con el monto acordado, marcaba 2.300.000 pesos.

Alexandra contó a este medio que, al advertir el desfasaje, le respondió de inmediato que el dinero nunca había ingresado a su cuenta. Pero la insistencia del estafador aumentó: dijo que su “señora” estaba “por cancelar la operación” y que ella debía “devolver el dinero”.

Alexandra vive de lo que vende desde hace más de una década. Pone su esfuerzo diario en sostener su emprendimiento, que hoy es su principal fuente de ingresos.

“Jamás me llegó esa plata. Le dije que era mentira y siguió insistiendo hasta que lo bloqueé”, explicó en diálogo con La Opinión Austral. Las llamadas fueron insistentes desde distintos números. Tras bloquearlo en WhatsApp, el estafador volvió a comunicarse de manera insistente desde otros números telefónicos. Primero utilizó el +54 9 297 505-2217, con el que inició el contacto vía WhatsApp, y luego llamó desde el 351 681 9824, una línea con característica de Córdoba.

El hombre aseguraba llamarse “Juan Carlos Godoy”, aunque se trataría de un nombre falso utilizado únicamente para intentar la maniobra.

Alexandra vive de lo que vende desde hace más de una década. Pone su esfuerzo diario en sostener su emprendimiento, que hoy es su principal fuente de ingresos. “Soy emprendedora, trabajo todo el día para vivir. Hace 12 años me dedico a esto. Me la rebusco como puedo. Esto fue un momento amargo, pero por suerte no pasó a mayores”, expresó a La Opinión Austral.

Aun así, decidió hacer público lo ocurrido para alertar a otros emprendedores de la localidad que podrían ser contactados con métodos similares.

Alexandra Sosa es una joven emprendedora de Las Heras que desde hace más de 12 años sostiene su economía familiar con ventas online de ropa, muebles y artículos del hogar.

Identidades falsas en estafas digitales

Los estafadores suelen utilizar fotos, nombres y perfiles robados de otras personas. En este caso, la imagen que figuraba en el WhatsApp podría no pertenecer al verdadero autor de la maniobra. Por eso, especialistas recomiendan:

Verificar los movimientos reales en la aplicación bancaria.

No devolver dinero por supuestos errores de transferencia.

Desconfiar de comprobantes enviados por chat.

Bloquear y denunciar los números sospechosos.

Leé más notas de La Opinión Austral