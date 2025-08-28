Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada de este jueves se vio alterada en Las Heras por un incendio que consumió gran parte de una vivienda del barrio 32 Viviendas. El fuego, que se desató alrededor de las 4:30, obligó a una rápida intervención de policías, bomberos y vecinos, y dejó como saldo a una mujer con heridas leves y pérdidas materiales de consideración.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el siniestro se originó en un depósito de la vivienda, producto de un mechero casero utilizado para calefaccionar y secar ropa. El artefacto, al entrar en contacto con elementos de rápida combustión, generó un foco ígneo que se expandió con rapidez. El propietario y su pareja, que se encontraban descansando, advirtieron las llamas en plena madrugada y dieron aviso a las autoridades. En la desesperada maniobra por escapar del fuego, la mujer sufrió quemaduras en una de sus manos y debió ser trasladada al hospital local para recibir atención.

Agentes de la Policía y de Bomberos trabajando en el lugar. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

El llamado de alerta ingresó de manera anónima a la Comisaría Segunda a las 4:35. Al arribar al domicilio, el personal policial confirmó que la casa, construida en material sólido combinado con madera, estaba siendo consumida por las llamas. De inmediato, se dio intervención al Cuartel de Bomberos Nº 11 y a los bomberos voluntarios de la localidad, que trabajaron en conjunto para sofocar el incendio y realizar tareas de enfriamiento y ventilación que evitaron la propagación hacia viviendas linderas.

El informe técnico de Bomberos determinó que el origen del incendio fue accidental y estuvo directamente relacionado con el uso del mechero improvisado. Si bien no se registraron víctimas fatales ni daños en otras propiedades, el impacto en la vivienda afectada fue significativo y obligó a dejarla bajo resguardo de su propietario.