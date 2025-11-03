Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del lunes comenzó con un episodio de sangre en la localidad santacruceña de Las Heras. Un hombre de 35 años resultó herido con un arma blanca tras una discusión con otro sujeto, en el marco de una reunión que incluyó consumo de alcohol. La víctima logró escapar del lugar y fue asistida en el hospital local, mientras el agresor permanece prófugo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, se pudo saber que el violento hecho ocurrió durante las primeras horas de este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Gregores al 900, en pleno casco urbano de Las Heras. Según confirmaron fuentes policiales al portal de noticias local Periódico Las Heras, la víctima –un hombre de 35 años– sufrió una herida de arma blanca en una de sus piernas, producto de una pelea que se desató tras una noche de consumo de bebidas alcohólicas.

A partir de los primeros datos recabados por los investigadores, ambos hombres se encontraban compartiendo una reunión en la vivienda cuando, por razones que todavía se intentan establecer, una discusión subió de tono y derivó en una agresión con cuchillo. Tras recibir el corte, la víctima logró salir del inmueble por sus propios medios y pedir ayuda. Minutos después fue trasladada al Hospital Distrital de Las Heras, donde recibió atención médica y permanece fuera de peligro.

La División Comisaría Primera tomó intervención inmediata en el caso y, durante la mañana, realizó una inspección ocular en el domicilio donde se produjo el ataque. Allí se llevaron adelante pericias a cargo del personal de la División Criminalística, en busca de rastros y elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Las autoridades confirmaron que el presunto agresor no se encontraba en la vivienda al momento del arribo policial, y que por el momento no hay personas detenidas. La principal hipótesis apunta a una pelea entre conocidos que, bajo los efectos del alcohol, terminó de la peor manera. “Todo indica que se trató de una discusión entre dos personas que estaban bebiendo juntas. En determinado momento, uno tomó un cuchillo y lo hirió en la pierna”, detalló una fuente cercana a la investigación.

El herido, cuya identidad no fue revelada oficialmente, será citado a declarar ante la Justicia en las próximas horas, una vez que su estado de salud lo permita. Su testimonio será clave para determinar el grado de responsabilidad del atacante y esclarecer los motivos del conflicto.