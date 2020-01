El riogalleguense retoma lentamente las travesías en bicicleta, tras el accidente que lo obligó a dejar Colombia y volver a nuestra ciudad en junio del año pasado. En esta oportunidad, viaja a El Chaltén en bicicleta junto a un amigo y estima volver a Colombia promediando el año.

Diego Ayaquintuy, que en el 2018 presentó su primer libro “Mil relatos y una vida”, volvió a las rutas patagónicas tras un accidente que imposibilitó su aventura por Colombia, a mediados del 2019. Esta vez, tras recuperarse lentamente, se encuentra viajando a El Chaltén en bicicleta.

Lleva miles de kilómetros sobre su bicicleta. El primero de sus viajes fue en 2016 como mochilero, momento en el que recorrió Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En el 2017 recorrió el país durante seis meses en bicicleta, lo que posibilitó la publicación de su primer libro.

El año pasado tenía planeado comenzar el viaje por Brasil y superar los seis meses arriba de la bicicleta. Cuando llegó a Colombia un accidente lo obligó a cambiar de planes y debió regresar a Río Gallegos. Producto de la fractura en su brazo, volvió para recuperarse.

Lentamente logró volver a subirse a la bicicleta y ayer en horas de la tarde emprendió una nueva aventura. Esta vez, viaja a El Chaltén junto a un amigo, ambos sobre sus rodados.

“El 23 de enero cumplo 6 meses de mi operación en el hombro, voy a celebrarlo arriba de la ruta nuevamente. Me llena de orgullo y felicidad vivir esta vida así, a mi manera, y mirá que a veces aparecen esos ángeles y demonios que me invitan a otra cosa o hasta llegar a contradecirme”, señaló en sus redes.

“Estoy haciendo lo que me gusta y eso siempre va a ser mi mayor prioridad. La vida, la bicicleta y los viajes”, agregó, para concluir expresando: “Se viene de todo, lluvia, viento, subidas, bajadas. Pero nada nos va a parar. ¡Chaltén allá vamos!”.

En diálogo con La Opinión Austral, previo a salir de la ciudad, Diego relató: “Me invitó un amigo al Chaltén para salir unos días de vacaciones. La idea es hacer ida y vuelta, nosotros calculamos 12 días de pedaleo, entre ir y venir. Esta vez es un viaje corto, no son de esos viajes largos de meses que hice”.

Sobre su salud y el alta médica, explicó: “La última vez que la vi a la doctora fue en noviembre y me dijo que nos veamos en seis meses, así que fue un alta médica podemos decir. Tengo colocados dos arpones, el brazo cada vez duele menos, por suerte no tanto como antes. Hice mucha fisioterapia y eso me hizo bien”.

Para concluir, Diego contó que retomará la aventura por Colombia, tras haber abandonado en 2019: “La idea es, entre junio y julio, irme a Colombia y desde ahí retomar a México, para poder terminar ese tramo que me quedó desde el año pasado”.