Se trata de E. Gómez, un hombre de 29 años oriundo de Tucumán que, en el 2012, atacó el Ford Escort de un hombre que estaba saliendo con su ex pareja. En el interior del rodado iba una nena de dos años que salió ilesa. Está en libertad, pero en caso de ser encontrado culpable será detenido.

*Por Martín Muñoz Quesada

La feria judicial finalizó y, poco a poco, comienzan los primeros debates en la Cámara Oral de Río Gallegos, pese a la ausencia del juez Joaquín Cabral –que se encuentra de licencia- y del defensor oficial Santiago Lozada que se jubiló en enero, tras una larga carrera en el Poder Judicial de la provincia.

Uno de los primeros juicios que se celebrarán en el recinto emplazado en la calle Malaspina al 40 tiene como imputado a E. Gómez, un hombre de 29 años, oriundo de Tucumán, por una causa que se remite a noviembre del 2012 cuando disparó contra el auto del novio de su ex pareja.

La causa está caratulada como “tenencia ilegal de arma de guerra en concurso ideal con amenazas calificadas”. En caso de ser encontrado culpable, Gómez afronta hasta 8 años de prisión efectiva, si todos los agravantes en su contra son mantenidos por la Justicia.

El ataque

Todo comenzó a principios de noviembre del 2012 cuando Jimena, la pareja de Gómez, decidió terminar la relación que ambos mantenían. Según la acusación fiscal a la que tuvo acceso La Opinión Austral, en un pasado, ella había sido golpeada y amenazada por el ahora imputado.



Las semanas posteriores a la ruptura fueron horribles para Jimena, constantemente fue asediada y perseguida por el hombre.

Jimena había comenzado una relación con un hombre de apellido Barría y esto no le había gustado a Gómez. Cuando el ahora imputado supo que su ex había empezado una vida junto a otro hombre, él comenzó a seguirlo a bordo de su Fiat Uno.

Conociendo el auto de la nueva pareja, el acusado lo espiaba cuando pasaba a buscar a Jimena a su casa del barrio APAP. Incluso, según la ampliación de la denuncia, Barría aseguró que en una oportunidad lo quiso chocar.

El ataque se registró en la esquina de Béccar y Gregores de nuestra ciudad, a metros de una conocida concesionaria de autos. En el Ford Escort de Barría viajaba él, un amigo, Jimena y la hermanita de ella, una nena de dos años. En el Uno, circulaba solamente Gómez.

El imputado comenzó a insultar a los ocupantes del Escort y el amigo de Barría descendió para invitarlo a pelear, “a ver si tenés huevos para pelearte con un hombre”, le dijo. Gómez decidió sacar una pistola calibre 11.25, disparó al auto y luego se dio a la fuga.

Los damnificados pidieron auxilio y luego se fueron a radicar la denuncia en la Seccional Quinta.

La entrega y la detención

Después del disparo, Gómez hizo unas cuadras y cayó en la cuenta de lo que había hecho. Según consta en los peritajes de su celular, envió algunos mensajes, entre ellos a su ex pareja.

LOA tuvo acceso a los informes de los mensajes que mandó Gómez. Casi después del ataque, Jimena le mandó un mensaje al encartado: “Ando con la nena hijo de re mil p…”, en referencia a la presencia de la hermanita de dos años.

En consecuencia, Gómez dejó claro cuáles eran sus intenciones: “¿por qué no avisás, voy a matar a Barría sabés? que cuente las horas”, indicó en otro mensaje.

Más adelante en el tiempo, el acusado le escribe a Barría y le dice que tenía intenciones de quitarse la vida: “No, ya está loco. Yo la amo a ella y me cambió por vos. Adiós, ahí dejo una carta porque me mato. Todo person no kise dispara te amo Jimena” (sic).

Por último, antes de entregarse en la Comisaría Quinta, el acusado mandó dos mensajes a sus amigos: “Te quiero mucho, amigo. Perdón por lo que voy a hacer. Le disparé al Escort de Barría pero fallé, era para él y ahí adentro iba Jimena y su hermanita, casi cometo una desgracia” le dijo a uno.

Al otro amigo, una persona agendada en su celular como “Pablo”, le mandó un mensaje mucho más tranquilo: “me agarró bronca, perdí la cabeza. Al verla con Barría, y todo eso, disparé y ahora estoy arrepentido, fue un gusto conocerte, ahora me entrego a la Policía”.

Minutos después, el encartado se presentó en la Seccional y dijo que el arma la había tirado en la ría. Luego se sabría que no era así, sino que la había escondido dentro de una mochila en el techo de la casa de su tía. La Policía halló la pistola el día siguiente cuando realizó un allanamiento en la morada.

Cumplidos los plazos legales, él recuperó su libertad. En 2014 la causa fue elevada a juicio, pero recién este jueves se realizará el debate cuando finalmente se conozca la suerte judicial de Gómez.