En junio de 2013, Erika denunció a su ex pareja por violencia de género por primera vez. Quedó embarazada y se divorciaron en 2015. Tras dos perimetrales, continúa violentándola. Se venció la última restricción y ahora la Justicia le solicita “pruebas contundentes” para renovársela. Erika teme por su vida y la de sus hijos.

*Por Nazarena Malatesta

Erika Obredor, de 31 años, y su ex pareja se conocen desde chicos, cuando comenzaron una relación afectiva en la localidad de Pico Truncado. Se casaron en el 2010 y el 30 de junio de 2013 lo denunció tras los golpes que recibió. En el 2015 tuvieron un hijo en común, que hoy tiene cinco años.

Durante el embarazo se divorciaron porque él alegó que se iba de la ciudad. En noviembre de 2017, su ex regresa a Pico Truncado y continúa violentándola, pese a las perimetrales que impuso la Justicia.

La primera de las restricciones se dio en el 2016, precisamente en el mes de mayo. Posterior a ello, se renovó la perimetral en el mes de septiembre del mismo año. Sin embargo, la Justicia ahora le pide más pruebas para poder renovarla.

El 6 de diciembre del 2019, a las 2 de la madrugada, recibió un mensaje plagado de amenazas del progenitor de su hijo. Al día siguiente se dirigió a la Comisaría de la Mujer para realizar la denuncia correspondiente, pidiendo de manera urgente una nueva prohibición de acercamiento.

En todos esos años, los episodios violentos y golpes nunca cesaron. “Me dijo que me iba a matar, que me iba a prender fuego”, señaló Erika a La Opinión Austral.

“Me agredía y yo lo perdonaba. Perdí un trabajo por tener la cara destrozada por él y, como lo quería, lo perdonaba siempre. Me prometió no volver a pegarme pero siempre me decía que yo lo volvía loco”, relató.

“Las veces que vivimos en la casa de mi mamá o en la casa de mi ex suegra se contenía, pero al final tenía razón mi mamá que me decía que me iba a dar cuenta de su cambio cuando viviera sola con él. Y así fue”, continuó.

Erika, entre todo el caos, rehízo su vida y tiene otra hija, de dos años de edad. Su ex pareja, además de violentarla a ella, golpeó a la pareja actual. “La Justicia nos dijo que no lo iban a dejar preso porque mi pareja tendría que haber presentado fractura de cráneo”, agregó Erika.

Tras reiteradas denuncias, episodios violentos y perimetrales, ella pide no tener que dialogar más con su ex. “Yo lo que le pido a la Justicia es no tener que tratar más con él, que no sea necesario ningún mensaje entre nosotros. Mi hijo no se siente bien con la situación, si es agresivo conmigo ¿qué le impide que lo sea con él?”, sostuvo.

“Uno sabe que la Justicia es lenta, que puede ser que no me hayan dado la renovación ahí no más. Yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar? o ¿cuántas cosas más tengo que seguir pasando para que este círculo se cierre?”, se lamentó.

“Es un circulo que viví durante mucho tiempo y ahora que estoy divorciada lo tengo que seguir viviendo. Ese es mi problema. La Justicia está viendo cómo son las cosas, está viendo que me amenaza de muerte, me ponen ‘peros’, me ponen trabas y esa es mi indignación, la falta de ayuda que tengo”, afirmó Erika.

¿Cómo hace para llevar su vida lo más “normal” posible?

“Tengo un gas pimienta que me regaló mi papá y con eso ando. No tengo otra manera de defenderme. Más allá de saber que tampoco un papel de restricción de acercamiento le va a quitar las ganas de hacerme algo si quiere hacerlo, es como que con eso, al menos, me siento apoyada por la Justicia, pero ahora me siento totalmente desamparada. Lo que lo frenó a él este tiempo era eso, si la Justicia lo empieza a respaldar no sé qué puedo hacer”, sostuvo.

“Mi actual pareja cambió de 12 horas que trabajaba en el campo a 8 horas, porque a veces tenía que ir a dormir al campo y me dejaba sola, entonces pidió el cambio de horarios para poder estar en casa”, contó la mujer.

Erika debió renunciar a su trabajo por toda esta situación. “Renuncié porque no iba a poder trabajar tranquila y si dejaba una niñera también la ponía en peligro a ella”, agregó.

“Así que es todo un cambio de vida total, basado en las agresiones de este hombre que no se quiere recomponer, ni tener un buen trato”, detalló.

“Es demasiado, no poder estar tranquila, no poder vivir tranquila. Mi mayor deseo como familia es irnos de esta ciudad porque no se puede así. Mi hijo, si bien es un buen niño y tiene un corazón hermoso, tiene amor para con su padre, pero últimamente está manifestando que no lo quiere ver más. Como madre lo entiendo porque lo conozco a su papá, me dice que no le agrada su padre”, sostuvo.

La situación actual de Erika y su familia

En el Juzgado le dijeron a Erika que “no podía renovar la restricción si él no me agredía otra vez, que necesito pruebas contundentes”. Pese a ello, solicitó nuevamente el pedido de renovación.

“Siento que me piden a mí que yo acceda, que afloje, que no denuncie y me calle y la que tiene que estar viviendo las agresiones soy yo”, agregó.

“Me dijeron que la jueza iba a decidir si la renovaba o no. No pude grabar las conversaciones telefónicas donde me decía que me iba a prender fuego. No sé qué decidirá la jueza y lo que ella decida, es lo que tengo que soportar”, concluyó.