Juan, es el propietario de Rosita, el Ford remodelado que ha participado en eventos nacionales captando las miradas de admiración por sus terminaciones y detalles que evidencian un trabajo minucioso. Con la aparición de la pandemia, se les ocurrió ponerle barbijo y enviarla a su sobrino. La idea tuvo una repercusión impensada.

“La Chatita es una Ford A pickup del año 1931”, comentó a La Opinión Austral, Juan Moyano, referente del rugby santacruceño.

“Está con nosotros desde 2015, cuando la trajimos. En la familia siempre estuvieron presentes estos autos, siempre hubo en la finca y en el taller de mi padre y mi tío Carlos, y mi abuelo, en San Rafael, Mendoza. Y en la familia de mi esposa también, en el campo. Y la idea fue traerla y restaurarla, tanto a esta Ford A, como también a la Ford T Pickup 1927”.

Primer Encuentro latinoamericano del Ford A Córdoba 2018. FOTOS: JUAN MOYANO

Con referencia a cómo nace la idea de ponerle ojos y barbijo, indicó: “Lo de la foto fue una idea que nos surgió con mi esposa Natalia Franulic, con la idea de hacer un par de vídeos y fotos caracterizando a la chatita como un personaje de la película ‘Cars’, para entretener a nuestros sobrinitos, enviándoles las fotos y los videos”.

La repercusión

Lejos estaban de prever lo que sucedería con esas imágenes: “Nos enteramos que la foto se estaba usando para concientizar y educar en la prevención en la lucha contra el covid19 en Dinamarca, Suecia y EEUU, por medio de una amiga con la cual compartimos El Club del Ford A Latinoamerica, y el Primer Club del Ford T de Argentina, Alicia Del valle Montoya. Me envió un mensaje compartiéndome la publicación”.

Las publicaciones se hicieron desde el Club de Ford A Dinamarca, y desde MAFCA(Club del Ford A de los EEUU). “Con esta pickup hemos participado en varios eventos, siendo el de mayor importancia, en 2018, en el Primer Encuentro latinoamericano del Ford A, que se realizó en Córdoba. Y hemos recorrido la provincia, participando en cuanto evento de autos antiguos y clásicos se organicen en cada localidad. Y por supuesto, también nos acompaña Maca’, nuestra mascota, y que también es la mascota oficial del club del Ford Latinoamérica”.

En los clubes de Ford A y Ford T, se acostumbra a bautizar a nuestros autos, y nuestra Ford A pickup 1931(roja) la bautizamos Rosita

La foto que se está usando para concientizar y educar, por Covid19

“Esto es importante, en los clubes de Ford A y Ford T, se acostumbra a bautizar a nuestros autos, y nuestra Ford A pickup 1931(roja) la bautizamos Rosita. Ella es ya famosa”.

En la Caja de Servicios Sociales quieren a Rosita

Como si esto no fuese suficiente motivo para sentirse satisfecho comentó: “Se comunico con nosotros la Gerente Operativa de la Caja de Servicios Sociales, Dafne Saez, para consultarnos sobre la utilización de la imagen de Rosita con el Barbijo, para la campaña de concientización que lleva adelante la Caja de Servicios Sociales” por lo que en poco tiempo no será nada extraño verla como signo de adhesión.