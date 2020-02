Tras el resonante triunfo del pasado viernes ante uno de los mejores equipos de la Liga Nacional de Básquet, Instituto de Còrdoba, el celeste de calle Alberdi ya trabaja en el Juan Bautista Rocha pensando en el juego del próximo miércoles donde recibirá la visita de Peñarol de Mar del Plata.

Leandro Cerminatto, el héroe de la noche del pasado viernes, compartió sus sensaciones sobre lo ocurrido y lo que se viene para el Celeste.

“Ví muchas veces la jugada, me fijaba cómo reaccionaban mis compañeros, miré los festejos; además los familiares y amigos me la pasaban, la iban subiendo, la verdad la ví muchas veces” con la sonrisa tímida que lo caracteriza, Lean, como lo llaman sus compañeros, rememora lo que tal vez fue uno de sus puntos más importantes en su joven carrera. “Esa última jugada marcó un impacto en lo que es la confianza de uno, estoy muy contento por el partido que pude hacer, no sé si fue el mejor pero está dentro de los mejores y que más disfruté”.

“Con actitud y confianza, pudimos quedarnos con el partido”

Sobre el valor del triunfo ante uno de los grandes animadores y candidatos de la Liga, el juvenil señaló; “el equipo se merecía esta victoria por cómo venía trabajando, estamos contentos por habernos llevado un final así, hacía mucho que veníamos teniendo finales parejos y no se nos estaba dando. Esta última, con actitud y confianza pudimos quedarnos con el partido”.

“Debemos ganar para ir al descanso tranquilos”

Sin tiempo para grandes festejos, pero con la idea de aprovechar el envión anímico y basquetbolistico, Cerminatto concluyó; “estamos trabajando bien, pensando en Peñarol, hace algunos días que empezamos a pensar en este partido, es muy importante porque es un rival que nos vendrá a jugar de igual a igual y tiene las mismas ganas que nosotros de llevarse el juego. Tenemos que dejar todo y hacer lo posible para ganar e ir al descanso tranquilos”