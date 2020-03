Leandro Rivarolla, es instructor en un gimnasio capitalino. Durante la tarde del domingo se encontró con algunos de sus alumnos quienes le consultaron sobre la posibilidad de mantenerse en forma desde casa al no poder asistir al lugar común.

Fue así que, con total satisfacción, decidió mandarles mensajes privados en un principio con las series de ejercicios a cumplir. No faltó quien le preguntó si podía completar los textos indicativos con un video. La reacción no tardó y rápidamente recibió otra sugerencia superadora: que lo haga en forma abierta, a determinada hora para que no sea solo para quienes acudían al establecimiento, sino para todos los que se sientan interesados.

Desde el lunes, mediante sus redes, comparte un video con el título: “Yo me quedo en casa”.

En declaraciones a LOA, comentó: “Como el gimnasio debe permanecer cerrado, por una cuestión de prevención, empecé con la rutina por las redes sociales. Vi que otra profe igual hizo eso con ejercicios de mini tramp y ritmos, me pareció buenísima la idea. Si bien somos de gimnasios diferentes, la intención es la misma”.

La clase de funcionamiento on line, comienza a las 20:00 horas: “Basta con observar lo que pasó en España e Italia para comprobar que estamos a tiempo y con quedarnos en casa nos ayudamos unos a otro. Hay gente que todavía no toma conciencia de la situación, porque creen que en Gallegos no va a pasar nada. Hay que estar prevenidos. La gente tiene que comprobar que se puede entrenar desde sus hogares, hay que ponerse en el lugar del otro, pensar en los abuelos en los más chicos, todo va a pasar más rápido. Es cuestión de voluntad”.

Finalmente, comentó que las rutinas pueden realizarlas todas las personas, no importa la edad, solo requiere atención y pasarla bien moviendo el cuerpo por unos momentos.

Circuito día 4

Con el Sr. Wilson! Elemento a necesitar una pelota.

30″ Sentadillas con empuje

30″ Estocadas con rotación

30″ Salto tijera

30″ Giros rusos con pique de balón

30″ Leñador frontal

Entre cada ejercicio descansamos 10″. Y se repite 4 veces la serie.

Que tengan un hermoso día! Los interesados pueden encontrarlo en su Facebook: Leandro Gastón Rivarola