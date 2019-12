Leonardo Fuhr: “Se metieron con la canchita de los chicos”

Los vecinos del barrio Padre Walter Olivieri recurrieron al concejal Leonardo Fuhr para manifestar su preocupación porque están loteando un espacio verde donde los chicos tienen una cancha de fútbol. Al investigar sobre el tema, el edil encontró irregularidades por parte de la gestión de Roberto Giubetich que aprobó la subdivisión.

En diálogo con La Opinión Austral, el electo concejal por el Frente de Todos, Leonardo Fuhr, relató el recorrido que llevó a los vecinos del barrio Padre Walter Olivieri a estar hoy disputando la ocupación de un espacio verde con particulares que lo compraron.

Al respecto, el edil explicó que durante la campaña, meses atrás, “hicimos un trabajo de embellecimiento, plantamos 600 sauces en diferentes plazas de la ciudad. Así nos llegó el pedido de los vecinos del barrio Olivieri y plantamos también arbolitos en la cancha de los chicos que existía gracias al esfuerzo de la comunidad barrial”.

La cancha de los pibes del barrio habría sido loteada por la gestión saliente.

En esa oportunidad Fuhr tuvo la posibilidad de conocer a los referentes barriales: “Tomé contacto con Mario Barría y con los vecinos, nos reunimos y les llevé mis propuestas de campaña como candidato”, detalló, y una vez electo “me vinieron a ver mi despacho y me contaron que había gente del APAP subdividiendo y loteando esa misma canchita donde nosotros habíamos estado trabajando”.

El lote en cuestión es un espacio verde, el único de la zona, donde los chicos jugaban al fútbol y, además de plantar árboles, “les donamos neumáticos para que pudieran marcar la cancha”, al enterarse de lo que estaba sucediendo, inmediatamente el edil se puso en contacto con la gente de APAP “y me dijeron que era algo entre entes privados y que no se puede hacer nada”.

Pero esa respuesta no le bastó, se puso a investigar y “resulta que di con la Resolución N° 106 de la Cámara de Diputados, sancionada y publicada en el Boletín Oficial en el año 2012, donde en el Anexo I figura que ese lugar estaba destinado a una cancha de fútbol”.

El próximo paso de Fuhr fue ir a la Dirección de Planeamiento, “ahí me encuentro con una Resolución de la gestión anterior, firmada por Caminiti (ex secretario de Gobierno Municipal), donde pese a los informes técnicos de Planeamiento, que dicen que ese es un espacio verde que no se puede tocar, se aprobó la subdivisión”.

Tampoco se tuvo en cuenta la Ley Provincial Nº 3213 “que dice que cuando se lotean terrenos de la provincia a un privado, en este caso el APAP, se tienen que conservar los espacios verdes como dominio público y provincial, y no se puede subdividir”

A pesar de todo eso, Jorge Caminiti “firmó y aprobó la subdivisión, entonces sí, hoy es un terreno privado, pero en base a una irregularidad, no se respetó una Ley que tiene criterios de urbanística ni tampoco los informes técnicos de Planeamiento que dicen que ese espacio no se debería tocar porque es un espacio verde” aseguró el legislador por el Frente de Todos.

Ante estos descubrimientos, el también abogado aseguró que como concejal “me vi en el deber de ponerme del lado de los vecinos, independientemente de que sea una cuestión legal y de respeto a los espacios verdes, se metieron con la canchita de los chicos que no van a poder jugar más ahí”.

Según le informaron los vecinos, actualmente ya no están pudiendo disponer del espacio, porque la gente del APAP ya estaría loteando y los supuestos propietarios que compraron esos terrenos están yendo a ver los terrenos, “incluso movieron las gomas que delimitaban la cancha, ya se están adueñando del lugar”.

“Esta es otra irregularidad de la gestión anterior, la de Roberto Giubetich, una más de tantas”, afirmó enojado el edil, “por motivos que se desconocen hacen esta Resolución loteando un espacio que está mencionado como cancha de fútbol por la Cámara de Diputados”.

Con respecto a los pasos a seguir, Fuhr adelantó que “si bien al ser concejal hay una Ley que me inhabilita la matrícula de abogado, no me inhabilita mi experiencia, por eso me puse a disposición de los vecinos y sugerí que se haga una medida cautelar de no innovar, esto es que el juez paralice esta subdivisión del loteo hasta tanto se resuelva esta irregularidad que se ha cometido por parte de la gestión anterior”.

Actualmente, los vecinos están evaluando la situación y, según contó a LOA el legislador, estarían prácticamente decididos a ir a la Justicia. “Más allá de que como concejal defiendo los derechos de los vecinos, es muy importante respetar ese espacio que los chicos usan como cancha de fútbol, teniendo en cuenta que el deporte es una herramienta de trasformación social”.

Y, por último, el edil destacó la importancia de preservar la salud ambiental de Río Gallegos “basta con ver el mapa de la ciudad para observar que no hay muchos espacios verdes y la razón es que los terminan loteando, esto viene pasando desde hace años, hoy pasa con el del barrio Padre Walter Olivieri y antes pasó con El Faro, si buscamos antecedentes hay montones y terminamos con una ciudad sin pulmones, está la Plaza San Martín y un par de lugares más, por eso hay que cuidarlos” finalizó.