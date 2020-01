El fin de semana, equipos de las categorías Primera C y Primera D reanudarán la competencia de la temporada 2019/2020 que organiza la AIFB. Los cruces correspondientes a la 15ª fecha se jugarán en las canchas: Enrique Pino y Nora Vera.

El sábado desde las 12:00 la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) reiniciará los campeonatos de la temporada. Los equipos convocados pertenecen a la Primera C y Primera D. En cancha Enrique Pino abrirán el juego River Plate RG ante Atlético Salta, el último cruce del programa comenzará a las 22:00 entre Villa Mitre y Espartanos con el Club Petrel como Comisario Deportivo.

El domingo se jugarán cuatro partidos más comenzando a las 12:00 y terminando a las 22:00 aproximadamente.

En cancha Nora Vera serán 4 partidos desde las 12:00 el sábado y el domingo desde las 10:00 habrá 6 cruces. El club a cargo de la tarea de Comisario Deportivo será Sur 87 de Primera D.

Los más atractivos, en la Primera C, San Benito marcha primero con 37 puntos y le toca jugar desde las 14:00 ante José Ortega que marcha segundo con 5.

Cabe destacar que todos los equipos no se permitieron descansar durante todo el receso, al contrario, luego de las fiestas de fin de año, se pusieron de acuerdo y retomaron los trabajos físicos con quienes no se tomaron vacaciones a la espera del resto. El juego entre equipos de barrio crece no sólo en cantidad de participantes sino en el nivel que adquieren con el objetivo de ascender o permanecer lejos del descenso. En esta categoría los más comprometidos son Miramar (19°) y Río Gallegos FC (20°) con 9 puntos y cierra las posiciones Racing Club con 4.

En el caso de la Primera D, Atlético Mineiro marcha primero con 29 unidades seguido por Deportivo Fénix con 28 y Arco Iris con 26. Con menor puntaje se encuentran Club Bet – El (19°) con 9 puntos al igual que Villarreal y Deportivo Caly con 8.

Programación sábado 1 y domingo 2 de febrero