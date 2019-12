Llega a su fin una gestión que cerró los cielos de Santa Cruz

Promesas de un crecimiento de rutas aéreas y de empresas low cost que nunca llegaron, una gestión nacional que discriminó a una Santa Cruz aerodependiente tanto social como económicamente. Y una senadora nacional, Ana María Ianni, que no se equivocó al asegurar que eran palabras vacías.

Una provincia tan austral como la nuestra, que apuesta y se alimenta del turismo, depende exclusivamente de la conectividad aérea del trasporte de pasajeros con otros puntos estratégicos del país. Sin embargo, desde el 2015, con la excusa de la baja demanda y la poca rentabilidad económica, los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate quedaron año a año más aislados.

Los funcionarios y mandatarios de la provincia reclamaron y manifestaron su preocupación por esta problemática en reiteradas ocasiones, pero fue la senadora nacional Ana María Ianni (FPV/PJ) una de las principales voces que, desde su banca en el Congreso, sin cansancio denunció y solicitó se tomen cartas en el asunto ante la sistemática reducción de frecuencias y cancelación de rutas.

Fueron muchas las promesas del Gobierno Nacional saliente que no se cumplieron, “hicieron mucho daño durante cuatro años” afirmó la senadora por Santa Cruz en diálogo con La Opinión Austral, “no me equivoqué cuando dije que la ‘revolución de los aviones’ no iba a llegar a la provincia, que no íbamos a ver los low coast con los que tanto autombombo y marketing hicieron”.

Pero no sólo nunca llegaron los vuelos a menor costo, además se dio de baja a las rutas aéreas y vuelos que conectaban a la provincia con otros destinos regionales y nacionales clave, tanto para los pasajeros con una necesidad social, de salud, laboral y, por supuesto, turística, “trabajé y gestioné durante los últimos dos años demostrando que si los vuelos existen la gente viene”, aseguró al respecto Ianni.

Excusándose en la baja rentabilidad económica y en la falta de demanda, la escasa oferta llevó los precios a números disparatados, por no decir a las nubes, con momentos del año en los que es más barato viajar desde Argentina a Madrid que desde Río Gallegos a Buenos Aires.

Sin mencionar que se apostaba también a una conectividad que sólo es visible durante dos, máximo tres meses al año. Rosario, Córdoba, Bariloche, Ushuaia, entre otros, son destinos que tienen paso obligado por Buenos Aires prácticamente todo el año, afectando directamente al desarrollo de la economía regional, y convirtiendo a las rutas aéreas santacruceñas en las más costosas del país para el transporte de pasajeros.

“Nosotros en Santa Cruz somos aerodependientes, por lo que vamos a seguir trabajando muy duro y muy fuerte”, adelantó la legisladora, y destacó la importancia de “defender los intereses de la provincia, de fortalecer a nuestra línea de bandera y de impulsar a LADE, para que se reactive la línea de fomento del Estado que fue la primera en conectar a la Patagonia”.

No está de más recordar el artículo publicado por LOA a principios de octubre, a través del cual la secretaria de Estado de Turismo de Santa Cruz, Valeria Pelliza, analizaba en primera persona la problemática que afecta “no sólo desde el punto de vista turístico, sino desde una mirada de desarrollo integral que condiciona el devenir de nuestros pueblos y ciudades”.

“Somos la provincia que más parques nacionales tiene de todo el país, con destinos consolidados en el imaginario de los viajeros del mundo”, analizaba Pelliza, sin embargo “los datos estadísticos ilustran cómo los aeropuertos santacruceños han perdido conectividad aérea desde 2015 a la fecha y que la política de cielos abiertos tan mentada por el Gobierno Nacional no ha alcanzado con sus beneficios a destinos australes como los nuestros”.