Graciela llegó en horas del mediodía a Río Gallegos, y tenía el pasaje combinado para luego dirigirse hasta El Calafate. El lunes emprendió viaje desde la otra punta de Argentina, y la noticia del caso positivo en la villa turística y posterior aislamiento de la ciudad la tomó completamente de sorpresa.

La mujer es de San Juan, no conoce a nadie en la capital santacruceña y su hija vive en El Calafate, lugar al que no se le permitió viajar al estar cerrados todos los accesos a la localidad. En resumen, quedó varada en la Términal de Ómnibus.

En las boleterías de la estación le indicaron que sólo pueden ingresar aquellos que tengan el documento el domicilio en dicha localidad: “Estoy asustada, no se que va a pasar, nadie se responsabiliza“, expresó en diálogo con el móvil de LU12 AM680.

La turista de 59 años, que además es insulino dependiente, relató además: “Estoy sin comer desde anoche, no he tomado nada, me llega a dar un coma diabético no se quién se va a responsabilizar“. “En la Terminal no hay nadie de Salud ni de la Policía a quien pueda preguntarle“, apuntó en su desesperación.

Final feliz

Afortunadamente, la solución no tardó en llegar. LU12 pudo contactarse de inmediato con José Luis Cortés, jefe de la Policía de la Santa Cruz, quien aseguró que un móvil del Comando Radioeléctrico asistió a la Terminal para verificar la situación.

“Nos pusimos en contacto con la hija de El Calafate para dar un salvoconducto para que viaje y la venga a buscar”, detalló Cortés, es decir que van a autorizar su salida en el puesto, “para que venga sólo por esta situación para buscarla y volver a la ciudad“.

En las próximas horas, la mujer quedará en la Terminal a la espera de que su hija arribe para poder volver juntas a la ciudad de Los Glaciares, donde seguirán cumpliendo con la cuarentena obligatoria decretada por el intendente Javier Belloni.

Te puede interesar…