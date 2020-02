Ayer a la noche, un joven chofer de Radio Taxi sufrió un robo en el barrio Parque. Todo comenzó pasada la medianoche, cuando un muchacho le hizo señas para subirse al auto que se encontraba al costado del Casino Club de Caleta Olivia. Una vez arriba, le pidió al chofer que lo llevara al mencionado barrio. “Como un cliente común”, mencionó la víctima, un joven llamado Néstor.

Cuando llegaron al punto en común entre las calles Facundo Quiroga y Patagonia, “con total normalidad, como si fuera un pasajero común”, el “cliente” pidió parar en la esquina y preguntó el precio del viaje. En ese momento, Néstor le dijo el precio del traslado y “automáticamente me agarra de los pelos y me apunta con un cuchillo en la costilla del lado derecho, diciendo que me quedara quieto y que le entregara la billetera y el celular”.

Néstor se “shockeó”, no se podía mover y el delincuente comenzó a “apurarlo”. “Ahí reaccioné y le entregué las pertenencias, en ese momento igual se me pasaban un montón de cosas por la cabeza, si defenderme o qué -comentó el joven y agregó que en un momento vio la cara de su atacante-, lo miraba por el espejo retrovisor, me vio y lo movió con el cuchillo para que no lo viera más”.

El malviviente le pidió la llave del auto a Néstor, él se negó a dársela y se la sacó de forma brutal, cuenta la víctima. “Me dijo que me iba a explicar lo que yo tenía que hacer, me dijo que iba a tener que ir a buscar la llave más adelante”.

Y agregó: “En eso abre la puerta y sale corriendo, unos metros después arroja las llaves del auto y se metió por un callejón, ahí le perdí el rastro. Después me pude comunicar con la base pidiendo que me mandara ayuda con algún móvil y a la Policía”. Según el relato del joven, el asaltante era alto, morocho y vestía un buzo amarillo y gorra negra.

Para dar con el delincuente, la Policía trabaja con testimonios de los vecinos del barrio y con filmaciones de las cámaras de seguridad de los domicilios cercanos al lugar del hecho. Cabe remarcar que, por jurisdicción, actuó la División Comisaría Cuarta.