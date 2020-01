Un vecino de nuestra ciudad recibió una llamada telefónica de la supuesta producción del programa de Susana Giménez. En el transcurso de la llamada, le dijeron que había sido beneficiado con dinero. Sin embargo, el joven nunca participó del programa. De hecho, la conductora ni siquiera se encuentra al aire.

José Luis Mayorga es vecino de nuestra ciudad y relató el hecho a La Opinión Austral. Detalló que nunca participa de programas televisivos ni concursos de ninguna índole. Sin embargo, por la noche del miércoles recibió una llamada con característica de Buenos Aires.

Al esperar una llamada de la capital, por temas personales, atendió y se encontró con una llamativa sorpresa. Desde el otro lado le señalaron que había resultado ganador de un concurso del programa que emite la señal de Telefe, conducido por Susana Giménez. Automáticamente se dio cuenta que se trataba de una llamada trucha.

Siguiendo la corriente de la conversación, la extraña voz de la “producción” del programa le indicó que había sido ganador de un premio de 150 mil pesos. Acto seguido, el vecino de nuestra ciudad consultó cómo haría para verificar que ello fuera cierto, dado que nunca participó del programa de la reconocida conductora.

Desde el otro lado, le respondieron que debía brindarles una serie de datos personales, como su nombre y apellido, para poder continuar con la supuesta premiación. Mayorga, entiendo la gravedad del tema, atinó a decirles que esperen en línea y cortó la llamada.

Posterior a ello no volvieron a comunicarse. El vecino señaló al medio que se dirigió a la Comisaría Quinta de nuestra ciudad para efectuar una denuncia, pero al no ser considerado un delito no se la recibieron.

¿Cómo identificar llamadas truchas y qué hacer ante ello?

Desde Defensa al Consumidor brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de recibir llamadas que puedan resultar sospechosas para los usuarios. En principio, indicaron al medio que, ante un llamado telefónico, hay que tener en cuenta como primera medida que nunca se deben brindar datos personales.

A tener en cuenta:

Si le informan que ha ganado un premio, pregúntese a usted mismo si acaso se inscribió a algún concurso, si no es así, dude.

No otorgar datos personales ni filiatorios.

Si se le solicita realizar una operación en su cajero a fin de acreditar a su cuenta, no lo haga, ya que son formas de obtener sus datos y vaciar sus cuentas.

En casos donde reciba promociones de supuestas automotrices en sus correos electrónicos, verifique la dirección de correo desde donde proviene.

Verifique, en todos los casos, la empresa que dice ser.

No deposite dinero a cuentas de desconocidos.

Si participó de un concurso, antes de dar datos, diga que va a verificar con los promotores del concurso en el cual participó.

Muchas veces ocurre que, de alguna manera u otra, terminan confundiendo al usuario y concluye cuando hacen caer a las víctimas en estafas ya que se brindan datos sin querer.

Asimismo, desde el ente provincial indicaron que han evidenciado casos en la oficina de Defensa donde dicen ser de empresas como Volkswagen S.A o Renault y realizan ofrecimientos de ventas de vehículos con descuentos desde fábrica, luego emiten un código de barra con el logo de la empresa, pero el código de barra finalmente no corresponde a ninguna empresa, sino a personas particulares.