Alejandra: "La ley de respuesta al VIH viene a cambiar muchas cosas"

"Esperemos que todo esto se ponga en práctica. La mitad del camino está recorrida", afirmó Alejandra, una vecina de Río Gallegos que vive con VIH+ hace 16 años, tras la sanción en el Senado de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis.

La votación, con 60 votos a favor y 1 negativo de Humberto Schiavoni, tuvo lugar el jueves pasadas las 22:00 en una extensa jornada, en la que previamente se trataron los proyectos de Parques Nacionales y Reforma Previsional, ante los cuales Alejandra observó la diferencia en el tiempo dedicado al debate de estos como la demora que se produjo y que dejó en espera a quienes aguardaban la votación de los proyectos de salud, como lo son el de oncopediatría y el de respuesta integral. "Me pareció un destrato", señaló en diálogo con La Opinión Austral.

La nueva norma, que reemplaza a la Ley 23.798 que tenía 30 años, propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

"Esta es una ley que aspira a mucho, ojalá todas las cosas se den. Creo que del dicho al hecho hay bastante trecho, pero ojalá se puedan dar", añadió.

Recordó que en el primer año de pandemia, su obra social interrumpió su tratamiento tres veces y en la última tuvo una extensión que le significó perder la adherencia al tratamiento.

Si bien luego pudo recibir la medicación, analiza que "de estas maneras la gente se aleja del tratamiento. Hay gente a la que le dicen que no, pega media vuelta, se va llorando y se aleja del tratamiento".

Campañas

La ley también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías. La integración de esta comisión debe ser determinada por vía reglamentaria y garantizar representación federal y de géneros.

Al respecto, recordó que "no se han hecho campañas reales de concientización, la última que recuerdo fue la de 'Sin triki triki, no hay bang bang' (NdR. de 2007) y fue hace añares. No hay campañas para que la gente sepa lo que es indetectable = intransmisible. Lamentablemente la gente sigue pensando que afecta a gente con adicciones, vida promiscua. Espero que esta ley venga a cambiar todo esto".

Jubilación especial

La ley también promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

"Es una ley que tiene más alcance de Derechos Humanos. La realidad es que nosotros difícilmente lleguemos a una edad jubilatoria. Tenemos una vida normal entre comillas, son drogas fuertes, algunos tratamientos son muy invasivos", marcó.

Asimismo, destacó el capítulo dedicado a mujeres y personas gestantes.

También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los Derechos Humanos de las personas afectadas.

En este sentido, resaltó "ahora se va controlar más que no se divulguen los resultados y que no se soliciten en los estudios preocupacionales".

Cerrando, Alejandra expresó que con la aprobación: "Ayer tenía mucha alegría, ya la había sentido cuando fue tratada en Diputados. Las mujeres hemos tenido leyes que te incluyen, por ejemplo, la ley del aborto es un derecho que tenés, pero esto me atraviesa, es lo que me faltaba: viene a cambiarme muchas cosas".