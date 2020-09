Alicia calificó como "bisagra" la ley de régimen simplificado para clubes de barrio y de pueblo

“Trabajar el deporte social y barrial es magnífico y este proyecto que han presentado con un sistema simplificado me parece un gran acierto”, subrayó la gobernadora Alicia Kirchner al participar de la presentación del proyecto de régimen simplificado para clubes de barrio y de pueblo.

Además de los legisladores que impulsan la iniciativa, Pablo González, Paola Vessvessian y Juan Vázquez; también estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel; el secretario de Deportes y Recreación, Martín López; el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Rodolfo Paverini; y referentes de distintos clubes de la provincia de Santa Cruz.

En ese contexto, Alicia recordó que cuando estuvo al frente de la Cartera de Desarrollo Social de Nación y tenía su cargo la secretaría de Deporte con Claudio Morresi y otros dirigentes que lo acompañaron, se trabajó mucho el alto rendimiento. “Abrimos camino en todo el país en lo que es el deporte social, comunitario, el deporte de los clubes. Estaba pensando sobre esta iniciativa que nos faltaba abrir la puertita que se abre ahora que darle a los clubes la posibilidad de tener un régimen simplificado”, explicó.

Por otra parte, la Gobernadora expresó su deseo de que la ley salga muy pronto y que se puede poner en marcha. “Creo que la verdadera red de organización, prevención y promoción, está en nuestros clubes de barrio. Son organizaciones sin fines lucrativos que están todo el día al lado de cada chico y cada hogar. Son la temperatura de lo que pasa en el barrio y van a tener como lo hemos hecho a lo largo de estos años a pesar de los inconvenientes, el apoyo permanente de nosotros”, consideró.

Antes de finalizar su alocución la Gobernadora, instó a los referentes de los clubes a seguir trabajando y fundamentalmente a no bajar los brazos. “Verlos hoy acá de manera virtual, algo que nunca imaginé porque a mí me gusta recorrer y estar en cada ciudad pero las cosas cambiaron. Lo importante es que puedo tener la apreciación de ver a estos noventa clubes todos juntos y me toca el corazón muy fuerte. Ojalá que esa ley salga cuanto antes y que la podamos implementar porque va a legalizar distintos procesos que hoy generan limitaciones a los clubes”, detalló.