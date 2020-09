Alicia Kirchner: “El valor más grande que tenemos es la salud”

“Le agradezco infinitamente a Juan Carlos Nadalich, porque puso al servicio de esta provincia absolutamente todo en distintas oportunidades y ahora como ministro de Salud”, sostuvo la gobernadora Alicia Kirchner al encabezar el acto por el cual puso en funciones a Claudio García como titular de la cartera sanitaria de la provincia.

Seguidamente, se dirigió al ministro entrante y destacó que asume la responsabilidad en el contexto de la pandemia y remarcó que esta tarea no será fácil. “Que la comunidad de Santa Cruz tenga en cuenta que vamos a poner absolutamente todo lo que tenemos para darles lo mejor. Lo único que nos anima es darle lo mejor a nuestra provincia”, subrayó.

La gobernadora también se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y la importancia del compromiso de toda la comunidad en los tiempos que corren. “Estamos viviendo situaciones complejas y necesitamos del apoyo de la comunidad en cuanto al cuidado de sí misma. Nosotros ponemos todo, pero nos tienen que ayudar”, enfatizó.

García ya se encuentra en funciones como ministro de Salud de Santa Cruz

"La violencia no nos sirve"

La mandataria provincial hizo alusión a la agresión sufrida por la sargenta primero Maribel Huailquil en el marco de un procedimiento para garantizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Río Gallegos, y con quién se comunicó telefónicamente: “Entendemos que la situación económica y social es difícil, no poder encontrarse con amigos y familiares es difícil también, pero tampoco vayamos a los extremos, reaccionando y cometiendo infracciones o golpeando como pasó hace unos días con una sargenta. Realmente la intolerancia y la agresión no nos sirve”.

“Nosotros no queremos cerrar los comercios y no queremos que nadie pierda nada y hoy lo estamos haciendo simplemente porque no hay una vacuna y no tenemos otros elementos”, enfatizó.

En ese contexto, la Gobernadora pidió a la comunidad que ayude en esta situación porque desde el Estado provincial también existe el compromiso de hacerlo. “Nosotros vamos a ayudar y de hecho aquella persona que tenga problemas en su comercio no lo vamos a dejar caer, quizás no sea con el ingreso al que estaba acostumbrado. Es importante que entiendan que hoy se están definiendo problemas muchos más graves como es tu salud, la salud de tus hijos, padres que, al no haber una vacuna, lo único que nos queda es cuidarnos y respetarnos”, reflexionó.

“Estamos entre santacruceños y santacruceñas que nos queremos y entre quienes podemos tener nuestros aciertos y errores, pero la violencia no nos sirve y no nos va hacer crecer. Estamos dispuestos a escuchar y encontrar todos los caminos posibles, pero por favor cuídense porque el valor más grande que tenemos es la salud. Sin salud no nos sirve tener ingresos y no se puede avanzar”, subrayó.

Finalmente, puso de relevancia el trabajo en equipo en Salud instó al nuevo titular de dicha área “a trabajar por el otro, por nosotros y por nuestra querida provincia de Santa Cruz”