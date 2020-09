Alicia Kirchner participó de un seminario de género: “Las mujeres tenemos la oportunidad de romper los estereotipos"

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, participó de manera virtual de la presentación del “Seminario de Capacitación de la Mujer para Ocupar Cargo Liderazgo y Toma de Decisiones”, iniciativa que se impulsa desde el Ministerio de Desarrollo Social, junto a la Comisión de Mujer en el Deporte perteneciente al Comité Olímpico Argentino.

La mandataria estuvo acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel, y la secretaria de Estado de Políticas Comunitarias y Territoriales, Belén Torres.

Es importante destacar que la capacitación es organizada por el equipo de género y deporte la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación y la Subsecretaria de la Mujer, con el objetivo de brindar herramientas sobre el rol que desempeñan las mujeres en las organizaciones deportivas.

Bárbara Weinzettel.

Durante la presentación, Alicia destacó el enorme compromiso con las políticas de equidad de género: “El Comité ha hecho mucho por el deporte y todo este avance que hace en la inclusión y la equidad de género me parece algo maravilloso”, remarcó.

Por otra parte, la primera mandataria recordó su paso por la cartera social de la Nación y la Secretaría de Deportes dependía de ese Ministerio, y que junto a Gerardo Werthein pusieron en marcha el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) en el 2009, que dio impulso y apoyo al deporte de Alto Rendimiento.

“Creo que las mujeres no debemos desaprovechar absolutamente ninguna oportunidad. El trabajo tiene que ser de manera permanente. Cuando la vicepresidenta del Comité Olímpico dijo una frase que me pareció maravillosa: 'Cuando uno llega a un lugar de liderazgo tiene la posibilidad y responsabilidad de impulsar a otras mujeres'. No tengo dudas que es así", dijo. "Si bien creo en la equidad de las personas y de género, lo cierto es que en algunos lugares las mujeres están postergadas", consideró.

En otra parte de su discurso, la primera mandataria santacruceña hizo un llamado a las mujeres para que se movilicen y no haya más postergación, haciendo hincapié en que la capacidad no está en el género sino en la persona y esa capacidad es la que debe desarrollarse.

“El Comité Olímpico Argentino está trabajando muy fuerte aun en este momento de pandemia. Hace poco tiempo pudo restablecer por medio del ENARD las becas para la Confederación de Básquet Femenino. Me parece maravilloso que se pueda dar un impulso al deporte federado y el Comité Olímpico Argentino puede lograr ese equilibrio”, detalló.

Además, sostuvo: “Esto es como una tarea de compromiso diario. Todos los días se llega a una posta y la misma es un compromiso y una visión. Nosotras las mujeres tenemos la posibilidad y oportunidad de romper los estereotipos”.

“Me parece hermoso que en cada etapa que cada uno va alcanzando se puedan deconstruir los esquemas heredados en función del camino que uno sabe que se debe alcanzar", expresó. "Equidad e igualdad es una frase que encontramos en todos lados pero son conceptos que mencionamos todos y todas que hay que cumplirlos, lo cual exige vocación de servicios y convicción", continuó.

Belén Torres.

"Esto no es un libreto y en esta capacitación se barajaron un montón de conceptos. Es una cuestión de esencia, es algo que uno siente y como tal termina siendo un camino de coherencia”, reflexionó.

En ese contexto, Alicia manifestó que seguirá abogando para que la mujer siempre siga apostando a la transformación. “Cuando uno cree que llegó a determinado lugar, les digo que no llegaron todavía. Es un paso más. Las transformaciones se hacen a medida que vas alcanzando esas postas y lo que nunca hay que hacer es parar ni decir hasta aquí llegué y ya me las se todas. Créanme y lo puedo decir a través de los años, que cada lugar al que uno llega es un desafió”, subrayó.

“Como Gobernadora de mi querida provincia de Santa Cruz tengo un desafío diferente quizás en cuanto a los objetivos pero no en la esencia que es la misma y es marcar caminos y las transformaciones. Como me gustó la frase de la Alicia Masoni de Morea, vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino, y le agregaría que no solamente los que tienen la posibilidad y la responsabilidad de impulsar a otras mujeres sino que tenemos que tener convicciones y coherencia permanente. Cuando esto existe podemos hacer redes que serán las que conduzcan al camino que queremos llegar”, expresó.

Finalmente, instó a las mujeres a ser parte de una misión que “es la de transformar permanentemente, nunca pensar que llegaste y siempre tener un objetivo nuevo a alcanzar”