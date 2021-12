Alicia Kirchner participó del acto de inauguración del 136º Paseo Aniversario de Río Gallegos

Se trata de una propuesta que se desarrolla en distintos espacios de la ciudad, en los cuales hay un importante despliegue de stands, artistas, productores y emprendedores. Todas estas propuestas y actividades fueron organizadas por las autoridades, trabajadores y trabajadoras del municipio.

Durante la ceremonia, la mandataria provincial fue acompañada, por el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; la ministra Secretaria General de Gobierno, Claudia Martínez; el ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez. Asimismo estuvieron presente, los intendentes de Caleta Olivia, Fernando Cotillo; y Néstor Ticó de El Chaltén; autoridades de la Municipalidad de Río Gallegos, y los vecinos y vecinas de la ciudad.

FOTO: JOSÉ SILVA // LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego del tradicional corte de cinta, las autoridades presentes se dirigieron a la plaza San Martín, lugar en el cual llevaron adelante el corte de la torta que se compartió con la comunidad. Una vez finalizado el mismo, recorrieron los distintos stands y propuestas que se despliegan en la Escuelas Nº 1 y 70; el Gimnasio del Colegio Ladvocat; el Club Boca Río Gallegos; polideportivo Boxing Club, Club Hispanoamericano; Gimnasios Municipales; y la Sociedad Rural.

En ese marco, la Gobernadora destacó la presencia de los vecinos y vecinas; y de las autoridades que formaron parte del acto de inauguración de tradicional Paseo Aniversario de Río Gallegos. “Me gusta mucho, la idea de tener varios espacios porque son un lugar de encuentro, la plaza, el espacio de los emprendedores y a la noche contar con la presencia de artistas que vienen a recrearnos”, señaló.

A la vez, felicitó a los riogalleguenses por este cumpleaños que se está celebrando con una potencia superior. “Estamos con una pandemia pero ahora sabemos cómo cuidarnos y como respetarnos entre nosotros para que venzamos al COVID. Es muy importante que no nos olvidemos que sigue estando así que sigamos cuidándonos y disfrutando al fin. Hasta que no tuvimos la vacuna nos pedían distancia física y la verdad que nosotros no estamos acostumbrados y menos los patagónicos que necesitamos del abrazo”, remarcó.

FOTO: JOSÉ SILVA // LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nos premiaron con estos días y podemos disfrutar de esta fiesta. Simplemente quiero decirles, sigamos trabajando colectivamente todos y todas, hoy festejando este nuevo aniversario. Sigamos trabajando juntos porque juntos somos más fuertes y juntos vamos a colocar a la provincia y cada localidad en el lugar que le corresponde”, finalizó