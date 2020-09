Alicia Kirchner participó del Seminario “La seguridad es social y se garantiza con trabajo”

La gobernadora Alicia Kirchner formó parte de la apertura del Seminario de Seguridad Social y Trabajo, iniciativa que surgió de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto para el Modelo Argentino, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

En su alocución, la primera mandataria adhirió, fundamentalmente, en que “la estrategia es buena para la reflexión y para ver qué caminos tomamos y reforzamos”.

Sostuvo que hay que tomar al trabajo “como ordenador y organizador social” y mencionó que “es evidente que en la historia de nuestro país la forma de organizarnos fue cambiando en las distintas épocas que se dieron”.

Realizó un panorama sobre la situación histórica y actual y detalló: “Desde que nos hicimos como país independiente, la organización ya estaba presente en un trabajo diferente, a través del tiempo, donde el trabajador no tuvo el lugar que corresponde”.

Describió al respecto: “No interesó la gente, sino simplemente el mercado en sus distintas facetas. Creo que hemos vivido muchísimas maneras de organización, la organización muy fuerte a través de las distintas organizaciones sociales, con lo que hace a proyectos de políticas públicas y sociales”.

En este sentido, recordó las políticas santacruceñas y lo que se dio en la línea de la Economía Social: “Desde los microcréditos, Argentina Trabaja, Ellas Hacen. Es colocar a las cooperativas y mutuales en el lugar que tienen que tener. Son un proyecto de justicia social”.

“Es evidente que la democracia participativa tuvo este tipo de organización, que tienen y tuvo el lugar que corresponde”, agregó.

La Gobernadora, demás, recordó: “Después estuvimos en épocas recientes en la provincialización de la política donde la organización fue la del Estado policial de manera concreta. Hablamos del trabajo y de la participación, dos ejes con los que hay que trabajar”.

Mencionó, además, la planificación y resaltó: “Creo que las mesas de gestión que se trabajaron en su momento en el país, mal de 1100 mesas de gestión, hablan de la importancia y de cómo se resolvieron múltiples problemas en función de esas mesas”.

La Gobernadora apuntó al trabajo de promotores territoriales y las distintas instancias donde el desarrollo local tuvo una organización: “En definitiva, hablamos de organización y donde no la hay no podemos hablar de cómo vamos a desarrollar nuestro pueblo, provincia y país”.

Remarcó, en otro tramo: “Si algo abrazo es que tanto Néstor como Cristina hablaron de un país en serio, involucrando esto que decimos, hoy Alberto habla de la argentina federal y esa es la que se debe poner en marcha”.

Contextualizó la situación en pandemia y señaló que “tenemos que trabajar sobre esto y en ver qué soluciones vamos dando momento a momento”.

La Gobernadora explicó, en paralelo, que en Santa Cruz tenemos polos productivos: “Como la minería, pesca, turismo, ganadería, entre otros. Todos pueden desarrollarse y siempre buscamos el equilibrio con la sustentabilidad del medio ambiente”.

En este sentido, señaló: “Tenemos que reforzar y trabajar de otra manera el desarrollo de nuestros polos productivos y lo estamos haciendo, con aciertos y errores, pero lo estamos haciendo en medio de esta realidad”.

Indicó que, cuidando el medio ambiente y planificando, se busca “ir dando este tipo de respuestas con esta gran alianza que es la generación de trabajo”.

Para finalizar, remarcó: “Estoy convencida que el mayor generador de riqueza es el trabajo, no hay ninguna duda. Como generamos en pandemia el desarrollo del trabajo, como equilibramos, cuidando fundamentalmente la salud de los argentinos. No con locuras, de manera seria y de manera estratégica, no es igual para todos”