Alicia Kirchner presentó el desarrollo del primer pozo shale en la Cuenca Austral

La gobernadora de Santa Cruz, encabezó este miércoles la reunión virtual con autoridades de la empresa CGC en la que se presentó el memorándum de entendimiento que permitirá el desarrollo de este primer pozo shale de la formación Palermo Aike, con el propósito de garantizar el mantenimiento de la actividad productiva y los puestos de trabajo en el marco del Plan Gas.AR.

La firma de este memorándum – impulsado por el Instituto de Energía de Santa Cruz – tiene como objetivos básicos la no afectación del nivel de producción en las áreas que opera la empresa CGC en el marco del esquema de oferta y demanda del Plan Gas Natural 2020-2024.

Con este fin, se realizó una reunión virtual en la que también participaron el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; el presidente de IESC, Matías Kalmus; el CEO de CGC, Hugo Eurnekian y autoridades de la empresa; y los representantes de los sindicatos de Petroleros de la Cuenca Austral, Dario Cettour y de Petroleros y Gas Privado, Lionel Gómez.

En esta ocasión, la gobernadora Alicia Kirchner señaló: “Nosotros entendemos que, para el mantenimiento de la producción y los puestos de trabajo, este esquema que está desarrollando la empresa, es un aliciente” y destacó la participación de los representantes de la empresa, los sindicatos y el Gobierno Provincial, lo que permite “reflexionar sobre este paso que se está dando para los próximos cuatro años”.

En ese marco, Kirchner agradeció a la empresa CGC por la ayuda que brinda a la provincia en este contexto de pandemia. “Se habla mucho de responsabilidad social empresaria, pero ejercerla y actuar en el momento que corresponde es importante reconocerlo. Siempre lo digo, la gente que vino es muy buena y trabaja de manera muy calificada y comprometida”, expuso.

“Es una empresa que está en el corazón de la provincia está ayudando en todas sus facetas, creando trabajo y manteniendo los puestos de trabajo, creo que merece este reconocimiento”, destacó.

Kirchner también remarcó que más allá del contexto de pandemia se sigue avanzando. “La pandemia es tremenda pero no nos detuvo en la acción de gobernar y trabajar en equipo. A veces la gente se pierde y no llega a diálogos y acuerdos porque priman los egos y no sabe trabajar en equipo y lo más importante para crecer es saber trabajar en equipo. Si decimos energía Santa Cruz es energía”, recalcó.

“Siempre tenemos que ir por más y vamos a crecer todos. Va a crecer el empleo, los puestos de trabajo se irán consolidando, la provincia y la empresa crecen tenemos que ir siempre por más, poniendo todas las cartas sobre la mesa. Siempre hacia adelante y creo que eso se está logrando porque como seres humanos estamos poniendo lo mejor de cada uno”, manifestó.

En cuanto al desarrollo del primer pozo indicó que es "fantástico" y sostuvo que se irán celebrando las próximas conquistas