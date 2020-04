Alicia y un pedido a la ciudadanía: “No seamos portadores de irresponsabilidad”

En su mensaje, Alicia Kirchner se refirió al fin de semana largo por Semana Santa y recordó que se encuentra vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio que nos impide a todos y todas juntarnos en reuniones, visitar a amigos y amigas o realizar actividades grupales.“Yo sé que este virus nos cambió la vida a todos pero tengamos en cuenta que el esfuerzo que hagamos ahora va ayudar para el futuro”, remarcó.

Invitó a la sociedad a la reflexión

La gobernadora invitó a todos y todas a reflexionar respecto de las conductas que socialmente debemos adoptar en este tiempo. “A veces uno se cree que es más fuerte que el virus, se cree que es omnipotente y que el virus no le va a hacer nada y que es invencible. Es como cuando te dicen mirá andá a una velocidad de sesenta o setenta en esta curva y vos decís a mí no me pasa nada y yo puedo ir más ligero porque te crees invencible”.

“Lo que realmente está pasando es que el virus es invisible y no lo vemos llegar”, afirmó Alicia Kirchner.

El ejemplo de Europa

Entre los argumentos utilizados por la mandataria, se abordó el contexto internacional y el impacto que la Pandemia está teniendo en el mundo. “Puedo hablar de lo que pasa en Europa y lo que pasa en lugares más cercanos como ese pueblito (Loncopué) donde cerraron las fronteras pero alguien que había llegado unos días antes ya tenía el virus. Hicieron un asado y a partir de ese hecho comenzaron a contagiarse masivamente”, ejemplificó.

También abordó la situación de la vecina localidad de Punta Arenas: “donde según indican el nivel de contagio es comparativamente alto en relación a lo que sucede en otras partes del mundo”. “Estos ejemplos valen para tomar conciencia”, sentenció.

Agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad

La gobernadora destacó la tarea de los y las agentes de seguridad y analizó los datos de los operativos que se vienen desarrollando en toda la provincia.

“Les quiero dar algunos datos de la provincia de Santa Cruz. Desde que empezó el aislamiento social y controles, controlamos a 56. 488 personas, 52.796 vehículos. Hubo 351 autos secuestrados y 4812 actas y en algunos casos hasta detenciones. Entonces ¿qué es lo que nos está reflejando todo esto? Habla de una falta de responsabilidad”, manifestó.

En este punto, Alicia le pidió a la comunidad un mayor compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes en el marco de la Pandemia que afecta a todo el mundo. “Lo que les pido a los santacruceños y santacruceñas, que nos cuidemos y que aprendamos que si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando al otro”.

Video y mensaje

En su mensaje, la titular del Ejecutivo se refirió a aquellos que a pesar de lo que sucede a nivel mundial y en muchas provincias del país y el continente e indicó: “Quizás vos sos portador y no te pasa nada pero le pasa al que está al lado tuyo y entonces sos portador de irresponsabilidad”.

“Les pido por favor, que tengamos en cuenta todas las medidas que a nivel de salud pública. Desde Presidencia de Nación nos están mostrando en el día a día. A ver santacruceños si somos capaces de tantas cosas como no vamos a ser capaces de esto ¿O se creen que a mí me resulta divertido que cada día tengamos menos ingresos económicos en la provincia por el aislamiento? Pero lo que más me interesa es que los santacruceños y santacruceñas estén bien. Por favor seamos responsables y comprometidos”, concluyó