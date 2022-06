Año Nuevo Mapuche: pueblos originarios celebran el We Tripantu en Santa Cruz

Desde el 21 de junio, los pueblos originarios mapuche, mapuche-tehuelche y culturas andinas se encuentran celebrando el inicio de un nuevo ciclo.

Desde Puerto Santa Cruz, Silvia Cretton, de la comunidad mapuche tehuelche Lof Fem Mapu, señaló a La Opinión Austral: "Comenzamos con la celebración del inicio del solsticio de invierno en este hemisferio. Con el calendario gregoriano se acostumbra a celebrar el Año Nuevo, que es cuando empieza el solsticio de invierno del otro lado del mundo, pero en este lado ese ciclo empieza recién ahora. Lo que estamos celebrando es el proceso natural que hace la tierra".

Explicó que si bien se suele hablar del "Año Nuevo Mapuche", el paso no es como el que sucede de Noche Vieja a Año Nuevo, de un día para el otro, sino que en este caso las comunidades celebran el inicio de un nuevo ciclo.

Comunidades

Cretton señaló que "en toda la provincia hay 14 comunidades. Hay lamngen (hermano/a) que no están conformados como comunidad o en su localidad no hay una comunidad, pero se trasladan y van adonde se sienten más cómodos. Todas las comunidades estamos haciendo ceremonias o actividades, aprovechamos estas fechas especiales para visibilizar nuestro pueblo, cultura y cosmovisión".

En Puerto Santa Cruz este viernes realizaron una ceremonia por la mañana y una mateada literaria por la tarde. Hoy otras comunidades arribarán a la antigua capital para reunirse y compartir.

En lo personal, Cretton expresó que el We Tripantu (cambio de ciclo) es "una fecha muy importante, es re lindo poder compartir con otros hermanos de mi pueblo. En ese estar juntos vamos aprendiendo, no todos tenemos el mismo conocimiento. Entre nosotros fortalecemos los lazos. Cuando se habla de pueblos originarios, se habla de discriminación, estigmatización, criminalización y no es fácil estar de este lado y decir que uno es de un pueblo originario".

"Cuando uno se encuentra con otro lamngen que hace el sacrificio de venir porque quiere estar, es re importante. En lo personal, es muy fortalecedor y enriquecedor compartir", destacó.

En estos días, agregó, "realizamos las ceremonias que hacían nuestros abuelos, nos fortalecemos en la armonía con la mapu, la tierra, es como devolverle un poquito de lo que ella nos da y conectarnos en ese momento donde nos juntamos y estamos todos con el mismo newen, con la misma fuerza".