Basualdo: “Nuestros enfermeros y enfermeras están cumpliendo una labor extraordinaria"

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, María Inés Basualdo, directora Provincial de Enfermería se refirió a las tareas que realiza el personal de salud en el marco del brote epidemiológico de COVID - 19 que tiene lugar en Río Gallegos.

"Mientras algunos descansan, otros se encuentran cumpliendo una función muy importante como es todo el personal de salud. Hoy específicamente me quiero referir a un grupo muy especial que está conformado por nuestros enfermeros y enfermeras porque están cumpliendo una labor extraordinaria”, subrayó.

Día, tarde y noche y a veces sobrecargados, el personal de enfermería lleva adelante con mucho esmero y compromiso su trabajo. “Hoy cuentan con mucho acompañamiento y refuerzos que vinieron desde distintos lugares de la provincia y desde Nación pero todo es insuficiente. Entonces, quiero expresar un agradecimiento enorme a nuestro personal de enfermería en especial como así también a todo el personal de salud”, señaló.

Por otra parte, Basualdo apeló a la comunidad para que considere que mientras el personal de salud y de las instituciones se encuentra trabajando, se quede en casa y si no es necesario que no salga. “A esto lo sacamos adelante entre todos, vuelvo una vez más agradecer a nuestro personal de enfermería no solo de nuestro hospital de Río Gallegos sino también como del resto de los hospitales de la provincia”, recalcó.

Refuerzos

En cuanto al refuerzo que recibió el sector de enfermería desde distintos puntos de la provincia y Nación, indicó que llegaron profesionales de las localidades de 28 de Noviembre, Perito Moreno, Puerto Deseado y El Calafate, y recientemente se sumaron enfermeros y enfermeras del Hospital El Cruce. “La mayoría cumple funciones en el área de Terapia Intensiva o en Clínica COVID - 19 que son los sectores donde más ajustado está el recurso humano y está la gran demanda”, detalló.

Por último, con relación a los currículos que se recibieron para ingresos, puntualizó que ya se hicieron efectivos y día a día se va avanzando de acuerdo a las necesidades que se plantean y donde se debe cubrir